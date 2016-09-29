الحرة نيوز-

كشف المرشح سليمان المليطي حقائق مفزعة بخصوص قضية الشاب الذي تم اختطافه في مادبا وقال في حديث صحفي “للحرة” أن والد الشاب رامي فياض يتعرض لتهديدات من قبل زعران معروفين ولهم سجل اجرامي في فرض الخاوات والبعض منهم يعمل في شركة النائب عدنان أبو ركبة

وأضاف أن أحد الوسطاء يتصل بوالد الشاب وهذا الوسيط ينقل مطالب أفراد العصابة المتمثلة بالحصول على مبلغ 300 ألف دينار وبين أن آخر مفاوضات جرت ليلة أمس وتم الاتفاق مع بعض الأشخاص الذين حضروا لمنزل والد رامي فياض على دفع مصاريف المستشفى ومبلغ 1200 دينار أدعى الشاب المخطوف أنها كانت بحوزته ولكن حدثت مفاجآت حيث تراجع والد الشاب بسبب خوفه من تعرضه للأذى وهذا مامنعه من اسقاط القضية في المحكمة

وكشف التناقضات التي وردت على لسان الشاب في الفيديو الذي نشره موقع الحرة مشيرا أن الشاب الذي تم اختطافه كان بحوزته مبلغ 300 دينار وذلك وفق الفيديو الذي تم نشره اليوم معربا عن استغرابه من هذا التناقض حيث يشير والده أنه كان بحوزته مبلغ 1000 دينار وقال أن رامي ذهب لمستشفى الأمير حمزة في اليوم الرابع لحادثة الاختطاف المزعومة ولكن المستشفى أخبره أنه بصحة جيدة ولايوجد مايستدعي علاجه

كما كشف التناقضات التي وردت على لسان الشاب مؤكدا أنه ذهب لتقديم شكوى بعد مرور عدة أيام وبناء على طلب الشرطة عندما أنتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وعند توجهه لمديرية أمن مادبا جاء أحد الأشخاص وهو مسن لتقديم كفالة لشخص يخصه وعندما رآه الشاب أدعى أنه قام بضربه وقد تم توقيف الشخص المسن علما أنه بريئ

وقال المليطي أن الفيديو الأول الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي هو بتدبير من النائب عدنان أبو ركبة بهدف تشويه سمعته حيث أنه كان منافسا قويا وكان يتوقع الفوز وكشف عن حقيقة نجاح المرشح أبو ركبة في الانتخابات بالمال السياسي وشراء ذمم المواطنين حيث دفع النائب المذكور مبلغ 720 ألف دينار رشوة للمواطنين وشراء ذممهم وأكد أنه لايوجد له أي علاقة بالفيديو وأن كل ماذكره الشاب المختطف عار عن الصحة ومؤكدا أنه سمسار أصوات

أي “الشاب”وأنه يعمل مع نفس العصابة بغرض الابتزاز

يتبع في تقارير لاحقة وفيديوهات تؤكد ماورد على لسان المرشح المليطي .

معا لكشف الحقيقة