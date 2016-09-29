الحرة نيوز-
كشف المرشح سليمان المليطي حقائق مفزعة بخصوص قضية الشاب الذي تم اختطافه في مادبا وقال في حديث صحفي “للحرة” أن والد الشاب رامي فياض يتعرض لتهديدات من قبل زعران معروفين ولهم سجل اجرامي في فرض الخاوات والبعض منهم يعمل في شركة النائب عدنان أبو ركبة
وأضاف أن أحد الوسطاء يتصل بوالد الشاب وهذا الوسيط ينقل مطالب أفراد العصابة المتمثلة بالحصول على مبلغ 300 ألف دينار وبين أن آخر مفاوضات جرت ليلة أمس وتم الاتفاق مع بعض الأشخاص الذين حضروا لمنزل والد رامي فياض على دفع مصاريف المستشفى ومبلغ 1200 دينار أدعى الشاب المخطوف أنها كانت بحوزته ولكن حدثت مفاجآت حيث تراجع والد الشاب بسبب خوفه من تعرضه للأذى وهذا مامنعه من اسقاط القضية في المحكمة
وكشف التناقضات التي وردت على لسان الشاب في الفيديو الذي نشره موقع الحرة مشيرا أن الشاب الذي تم اختطافه كان بحوزته مبلغ 300 دينار وذلك وفق الفيديو الذي تم نشره اليوم معربا عن استغرابه من هذا التناقض حيث يشير والده أنه كان بحوزته مبلغ 1000 دينار وقال أن رامي ذهب لمستشفى الأمير حمزة في اليوم الرابع لحادثة الاختطاف المزعومة ولكن المستشفى أخبره أنه بصحة جيدة ولايوجد مايستدعي علاجه
كما كشف التناقضات التي وردت على لسان الشاب مؤكدا أنه ذهب لتقديم شكوى بعد مرور عدة أيام وبناء على طلب الشرطة عندما أنتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وعند توجهه لمديرية أمن مادبا جاء أحد الأشخاص وهو مسن لتقديم كفالة لشخص يخصه وعندما رآه الشاب أدعى أنه قام بضربه وقد تم توقيف الشخص المسن علما أنه بريئ
وقال المليطي أن الفيديو الأول الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي هو بتدبير من النائب عدنان أبو ركبة بهدف تشويه سمعته حيث أنه كان منافسا قويا وكان يتوقع الفوز وكشف عن حقيقة نجاح المرشح أبو ركبة في الانتخابات بالمال السياسي وشراء ذمم المواطنين حيث دفع النائب المذكور مبلغ 720 ألف دينار رشوة للمواطنين وشراء ذممهم وأكد أنه لايوجد له أي علاقة بالفيديو وأن كل ماذكره الشاب المختطف عار عن الصحة ومؤكدا أنه سمسار أصوات
أي “الشاب”وأنه يعمل مع نفس العصابة بغرض الابتزاز
يتبع في تقارير لاحقة وفيديوهات تؤكد ماورد على لسان المرشح المليطي .
معا لكشف الحقيقة
انا والد المجني عليه بالخطف والضرب والتهديد بالقتل وغير ذلك من الجرائم التي ارتكبت بحق ابني ,,أحب ان ابين للرأي العام بأن الأكاذيب لا تحجب الحقائق
وأن الذين خطفوا ابني معروفين ويد العدالة لو تمهلت فستصل لكل مذنب ودولة سيدها جلالة عبد الله الثاني ابن الحسين لن يضيع فيها حق,, ويد العدالة ستطال المجرمين ولكن لم اكن اتوقع ان تصل الاكاذيب الى هذه الدرجة التي تدعي فيها ان المقبوض عليه كان قد ذهب ليكفل شخص فادعى عليه ابني فابني شخصه من الصورة واسود الامن الوقائي هم الذين احضروه بطريقتهم وانا اقول لك امام العالم لا اعرفك ولا اعرف ابو ركبه وابني لم يدخل مأدبا بحياته الا في ذلك اليوم الذي اختطفتم ابني فيه وتم تعذيبه في بيتك والجاهة الكريمة التي اتت اعترفوا ان التعذيب قد تم في بيتك وقد تعرف عليها ابني وهو مع الاجهزة الامنية والذين عذبوا ابني معرفوفين ولكن بسبب وجود ابني بالمستشفى تأخرت الاجراءات ولكن العدالة ستأخذ مجراها ويجي ان لا تفكر بان من يمتلك المال يكون القانون لصالحه وصدقني ان الذين ارتكبوا هذه الجريمة سيأخذوا جزاءهم والاموال لن تحميهم,, ومن قال لك هذه الاكاذيب التي تنزلها على هذه الصفحة وهل تعتقد انك تستطيع ان تغير من مجرى العدالة بتلك الاكاذيب؟؟ والله لو وصل الامر الى مقابلة سيدنا سوف اخذ حق ابني بالقانون ولا غير القانون,, وساكشف الحقائق ليس على الصحافة بل امام القضاء
شو هذه المهزله في دولة او بالاحرى مملكة لديها قانون عادل …. هذه قضية اختطاف و ما اعتقد انها تبلي كل واحد يمتلك المال يتكلم لمصلحته ويجب على القضاء والقانون اخذ حقوق هذا الشاب من هذه الجماعه التي لا ترحم بمالها … و غير هيك تسمى مهزلة و قانون غير عادل في مملكة عادلة يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني
شو هذه المهزلة مو لهده الدرجة الاكاذيب وصلت فيكم مين بيتيلى على مين يا كذابين انتو كل شي مش لصالحكم ابدا لا تنسو هذا الشي هذه دوله لها قانون و يجب على القضاء بأخذ كل القوانين ضد المجرمين الي مبينين بالفيديو و الكشف على الفيلا بكل تفاصيلها
كل واحد معه مصاري في هالبلد بفكر حاله اشي كثير وبشكل عصابات بفكر انها الدوله مابتقدرله والله ماحدا فوق القانون كلنا تحت القانون في الاردن والشب المخطوف بدو ياخذ خقه فعلا مهزله
عمرنا ماسمعنا بخطف وتعذيب وتصوير وتشهير والقصص الي تخزي مثل مانسمع لاحول ولا قوه الا بالله
قريبا” بإذن الله تعالى سوف يتم كشف حقائق مريعه ضد بعض اﻷشخاص المعروفين بالمملكه اﻷردنيه الهاشميه بعنوان ((غسيل اﻵموال)) وسوف يذكر آيضا” بنص الموضوع تشكيل عصابات اﻷشرار وحيازه اﻵسلحه اﻷوتوماتيكيه الممنوعه دوليا” وبأدله قويه في متناول اﻷيدي.
وبحب أوجه رساله لكل شخص بفكر إنه هو وأولاده بفكروا حالهم رووس كبيره في البلد إنه ريحتكم طلعت وصدقوني رح تصفوا عالحديده وتشحدوا الملح ومصاري أمريكا مش رح تنفعكم
ورح (نضرب بيد من حديد) هذه هي مقولتكم التي سوف تقلب على رؤوسكم أيها اﻷوغاد.
بس شاطرين تتقاووا عالضعيف وصدقوني هالشخص الضعيف رح يصير أقوى منكم ياحثاله المجتمع… وقد أعذر من أنذر
سيف سليمان موسى المليطي
مواليد 1985
مقيم في: syracuse new york
الرأس المدبر لعمليه الخطف
رئيس عصابه مكونه من عده أشخاص ومن عائلات مختلفه ويقتنون اﻷسلحه اﻷوتوماتيكيه الممنوعه دوليا وهم من متعاطي ومروجي المخدرات
المطلوب رقم واحد على خطف وشروع بالقتل وتشكيل عصابه أشرار وإيذاء بليغ …..إلخ