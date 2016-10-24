الحرة نيوز –

أصدرت الحكومة الأيسلندية بيانًا خاص ” بقلة النسل والانجاب” والذى يعانى منه المجتمع الأيسلندي حاليا.. ولذلك قامت بالوصول الي حل يحد من ارتفاع نسبة عدد الاناث عن الذكور..

فقامت ايسلندا باصدار قانون بمنح مبلغ 5 الاف دولار شهرياً لكل مهاجر يتزوج من ايسلندية، وأن الأولوية ستكون من نصيب سكان شمال أفريقيا لقدرتهم الفائقة علي تحقيق معدلات إنجاب عالية.

ولاقى هذا البيان إستحسانًا وانتشارًا واسعين بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ونالت القضية العديد من التعليقات الطريفة كان أبرزها أن الحكومة الأيسلندية قامت بإيجاد حل جذري لمشاكل البطالة، وعدم مقدرة الشباب العربي علي الزواج، وأيضاً حل جذري لمشكلة العنوسة وارتفاع نسبة الإناث مقابل الرجال في أيسلندا.