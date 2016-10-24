الحرة نيوز –
أصدرت الحكومة الأيسلندية بيانًا خاص ” بقلة النسل والانجاب” والذى يعانى منه المجتمع الأيسلندي حاليا.. ولذلك قامت بالوصول الي حل يحد من ارتفاع نسبة عدد الاناث عن الذكور..
فقامت ايسلندا باصدار قانون بمنح مبلغ 5 الاف دولار شهرياً لكل مهاجر يتزوج من ايسلندية، وأن الأولوية ستكون من نصيب سكان شمال أفريقيا لقدرتهم الفائقة علي تحقيق معدلات إنجاب عالية.
ولاقى هذا البيان إستحسانًا وانتشارًا واسعين بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ونالت القضية العديد من التعليقات الطريفة كان أبرزها أن الحكومة الأيسلندية قامت بإيجاد حل جذري لمشاكل البطالة، وعدم مقدرة الشباب العربي علي الزواج، وأيضاً حل جذري لمشكلة العنوسة وارتفاع نسبة الإناث مقابل الرجال في أيسلندا.
وزاى اوصل للموقع ده ولو ده صحيح ف سفارة ليها ف القاهرة ارجوا الرد
وزاى اوصل للموقع ده ولو ده صحيح ف سفارة ليها ف القاهرة ارجوا الرد اتمنى مراسلتى على الخاص
” أريد الذهاب والزواج من إيسلاندا
أريد الذهاب والزواج من إيسلاندا
الرجاء الرد
رغبة في الزواج
انا جاهز وين انقدم
يلا انا أتزوج 4 حاظر
ارجو الافاده فى هذا الموضوع للاهميه
اذاى اهاجر الى ايسلندا
وهل منهم مسلمين سنة
انا موافك علي كل ما تريدون
أني أزوج
أني اروح و أزوج خلقه أخلاق و فلوس ليش ما اروح
انا اريد الزواج للتواصل معى على الرقم ده _ 01016121258 ارجو الرد الجنسيه مصرى الديانه مسلم
حلو
هلمو بنا الى ايسلاندا ياشباب عاوز فحول ضكر ضكر عشان ما تفضحونا مع الجماعة
مرحبا انا مستعد للزواج بالإيسلندية هدا رقمي 00212618744756
كيفيه الهجره وازاي
موافق طبعا على كل الشروط السن 47 عاما من مصر
كيفية الوصول الى ايسلندا
ولم يتم ارسال دعوه لى
أنا مستعد ان أتزوج بإمرأة أجنبية
كلام اونطة يا فندم ليس له أساس من الصحة
هيا فين السفريه بس
😍😍😍
كيف يتم ذلك انا في تركيا ارسل الي عشق الورد فيسبوك
مرحبا انا أود ازواج بنت
I want one tô Mary her
ارحب بزالك
نرحب
مواااااااافق
نعم انا ارغب
X
,,شكر. لكم
انا جاد بس كيف أوصل الى هذا الخبر
اريد الزواج من ايسلنديه
لو حقيقى انا اريد الزواج
ارغب في الزواج أين اذهب أرجو الرد