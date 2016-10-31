الحرة نيوز –

يطمح الكثيرون من الشباب العرب للهجرة والعيش في دول غربية، بغية تحسين ظروفهم الاجتماعية، وكذلك الحصول على أعلى الرواتب، في بعض الأحيان تكون بالنسبة لهم الهجرة صعبة ومكلفة، لكن هذا العامل ربما لا ينطبق على جميع المدن حول العالم.

بدون دفع مصاريف طائلة، بامكانك الانتقال للعيش في هذه المدن الغربية التي تترامى أطرافها في القارة الأمريكية والأوروبية، هذه المدن تقدم فرصا للعيش فيها، عبر دفع الأموال لأشخاص ن أجل اعمارها من جديد، في المقابل تعرض مزايا كثيرة من أجل الانتقال للعيش بها.. تعرف على هذه المدن!

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7. ديتروت، ميتشجن، الولايات المتحدة

يطلق على هذه الولاية الأمريكية “باريس الغرب”، لكن للاسف هذه المدينة الخالية فقدت بريقها ولقبها وسكانها تدريجيا خلال النصف الثاني من القرن الـ20.

لكن حاليا تحاول أن تستدرك الموقف، وتستقطب السكان لاستعادة مجدها القديم، لذلك تقدم الحكومة مبلغ 2.500 دولار للعاملين في الصناعات المختلفة الذين ينوون الانتقال للمدينة والعيش فيها.

6. آلاسكا، الولايات المتحدة

هي ثاني الولايات الأمريكية التي تقدم هذا العرض، فاذا كنت تحب أجواء فصل الشتاء ومناظر الجليد، ولا تتضايق من الصقيع المنتشر في الطرقات، فما عليك الا التفكير في الانتقال للعيش في هذه الولاية، فالأمر سيكون بالنسبة لك أمرا ممتعا.

هذه الولاية أعلنت حاجتها للسكان، بسبب انخفاض عدد سكانها في الولاية، وبالتالي لجأت الى عرض مبالغ مالية على أصحاب المهن والعاملين مبالغ مالية، قصد تشجيعهم على الانتقال إليها.

5. مقاطعة سكاتشيوان، كندا

تعرض المقاطعة على حديثي التخرج الذين لم يحصلوا بعد على فرصة جيدة في حياتهم المهنية، 20 ألف دولار كندي، في حالة ما قرروا الانتقال والعمل فيها لمدة 7 سنوات.

4. شلالات نياجرا، الولايات المتحدة

يُعد هذا العرض من أفضل العروض المقدمة، فهو يضمن لك العيش في واحدة من أجمل الأماكن في العالم.

هي من أهم أماكن الجذب للسياح، فهي تتوفر على شلالات نياجرا، رغم ذلك فالحكومة تعرض على الأشخاص مبالغ مالية لاستقطابهم للعيش في ذلك المكان، حيث يحصل حديثو التخرج على 7 آلاف دولار للعمل بالقرب من منطقة الشلالات لمدة عامين فقط.

3. بونجا، أستورياس، إسبانيا

هي قرية صغيرة، تقع في شمال شرق إسبانيا، وهي من أقدم الأماكن في البلاد، ولكي تستقطب سكانًا شبابًا، لتحسين الاقتصاد بها، تعرض مبلغ 3 آلاف يورو على الأزواج للانتقال والعيش فيها، كما تدفع لهم 3 آلاف يورو أخرى لكل طفل ينجبونه خلال العيش فيها.

2. أوتريشت، هولندا

تعد هولندا واحدة من أكثر الدول الشهيرة بالمعرفة في العلوم الإنسانية والاجتماعية، هي لا تعاني من نقص سكاني، لكنها تتوخى في إحدى التجارب الاجتماعية التي تجريها البلاد، معرفة ماذا سيفعل جميع السكان الذين يعيشون في مدينة واحدة إذا حصلوا على ألف دولار؟ ومازالت التجربة قائمة في مدينة أوتريشت.

1. كورتيس، نبراسكا، الولايات المتحدة

تلك المدينة الأمريكية الصغيرة، يشتكي سكانها من تقصير السلطات المحلية في مجال الخدمات، ولحل تلك المشكلة عرضت الحكومة قطعة أرض مجانًا مقابل عرض فكرة جيدة لتحسين البنية التحتية فيها.

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