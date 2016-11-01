الحرة نيوز – حنان العوضات

من بداية طلوع خيوط الشمس إلى رحيلها ، فظهور قرص بلوري مضئ تلك هي ساعات عمله حتى يعود لقصره الخامد هزيل متفاوت التنهيدات .

حيث صمته الوغيد سبب لتساؤل اناسه ، اما الامل الابكم الذي يشترك به مع ربه حين يرى نفسه ملقى على سرير محشو بريش نعام ، ليخرج من بابه الطبيب والمهندس ، المعلم والخريج ، في حين جيبه المثقوب تتبعثر منه عملات نقدية بحجة دروس خصوصية ، يحرم نفسة لذة المذاق تحت مسمى غدا اجمل .

ماذا لو سبق كل معلم ضميره للحصة الاساسية ام الحبكة عند الطالب فماذا لو امتع في الشرح بعد ذلك وضع خطة يراجع فيها دروسه ، هل سيلجأ للدرس خصوصي ؟

وعن ذاك المعلم الذي يصادف احد طلبته في معاد الدرس الخصوصي ألم يخطر في ذهنه سبب لجوئهم لهذا الحل من زاوية الصدف؟

والطالب الذي يظن انه فاشل ولولا تلك الخدع المقنعه لما كان وصل !!

هنا يبدأ الحوار بجواب عقيم (لترسيخ المعلومه او حتى يكون واثق من اجوبته في الاختبار ) .

كفاكم ترديد بتلك الحجة الكاذبة ، رغم يقينكم بأنها ليست سوى وسيله متخفية وراء جدران الحقيقة .

بعد مشوار طويل من التساؤلات بانت الحلول المتخلفة ؟

والان انستي لا امتلك القدرة المادية لتغطية تكاليف تعليمك انا لا زلت اتكئ على ديون تعليم اخوتك مصير الانثى بيت زوجها هذه النهاية .

يقمعون سنبلة من حقل ربيعي ويزرعونها بصحراء باغية ، ولا يزال السؤال يداوم في طرح نفسه لما وكيف ظهرت الدروس الخصوصيه ؟

لجمع المال ، وصدفة ظهرت يا سادة