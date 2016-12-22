الحرة نيوز –

قال وزير الاعلام الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان فزعة المواطنين خلال احداث الكرك كانت سلبية ، مشيرا الى نصف الاجهزة الامنية التي ارسلت الى هناك كانت تحاول ابعاد المواطنين عن ساحة الاحداث في قلعة الكرك ، حفاضا على سلامتهم .

واضاف المومني في تصريحات صباح الخميس لبرنامج ‘أخبار وحوار’ والذي يقدمه الإعلامي صدام المجالي على شاشة التلفزيون الأردني : ان الاردنيون معروفون بالنخوة والفزعة وهذه صفة حميدة ، ولكن الفزعة والنخوة في مثل هذه الحالات تكون بالامتثال لتعليمات الاجهزة الامنية .

وحول اسباب التحذير من بث أي فيديوهات او معلومات بدون صفة رسمية ، قال المومني : ان أي معلومات خاطئة من شأنها ارباك الاجهزة الامنية في الميدان واحباط معنوياتهم ، ومن شأنها ايضا احباط معنويات المواطنين .

واشار المومني ان بعض الفيديوهات تنتشر ولا يكون فيها أي معلومة مفيدة ، سوى قذف وشتم، واتهام بالتقصير ، ومثل هذه الفيديوهات لا تفيد بل تضر ، فالمطلوب منا الوقوف في صف واحد خلف الاجهزة الامنية بدلا من كيل الاتهامات .

وبين المومني ان من حق المواطن محاسبة الحكومة اذا شعر ان هناك تقصير ولكن ليس بهذه الطريقة ، مشيرا الى ان الحكومة عقدت جلسة مع النواب الذين يمثلون المواطنين ، ووجه فيها النواب اسئلتهم ، وعبر فيها بعض النواب عن آرائهم ، بغض النظر ان كنا في الحكومة نتفق معها او لا .

وقال المومني ان الاعلام الرسمي لم يتأخر في بث المعلومة عن الاحداث الارهابية التي جرت في الكرك .

واضاف نعم ، كان هناك تأخير فترة 20 او 25 دقيقة قبل اعطاء معلومات لما حدث في الكرك ، ولكن ليس لمحاولة اخفائها او للجهل بحدوثها وانما رغبة بإعطاء معلومة موثقة وصحيحة .

واشار المومني الى انه وبعد بدء الاحداث تحدث رئيس الوزراء خلال جلسة لمجلس النواب عن وجود شهداء ، وعملية امنية في قلعة الكرك ، وكان ذلك مبثوثا على بعض وسائل الاعلام بشكل مباشر ، وبث فورا على وكالة الانباء الرسمية ، والصحف والمواقع الإلكترونية .

وبين ان التلفزيون الاردن يمتلك مندوبا في الكرك ، وكذلك وكالة الانباء الرسمية ، ولنا اذرع اعلامية ، ولكن لا يمكن لإعلام الدولة ان يغامر ، وان يطلق اي تصريح غير دقيق ، فنحن لسنا اعلام خاص ، مشيرا الى ان التأخر في اعطاء المعلومة كان للتأكد منها قبل ان تبث بشكل رسمي رسمية ، لتكون دقيقة .

وقال المومني ان الاجهزة الامنية طلبت من الاعلام بجميع اشكاله الابتعاد عن موقع الحدث ، فامتثل الاعلام رسمي ، لأنه اعلام مهني ، ولم يمتثل الاعلام الخاص ، فكان الاعلامي الخاص يبتعد قليلا ولكنه يعود للبث بعد دقائق ، بعكس الاعلامي الرسمي الذي بقي ممتثلا لتعليمات الامن .

واشار الى الوضع تغير بعد ذلك ، واصبح هناك بث مباشر ، وتغطية للأحداث بكل مهنية ، واتصال بمراسل الكرك ، وفي ظل ما قدمت من معلومات دقيقة .

واضاف : نعم ، نعتقد انه كان يجب على الاعلام الرسمي البث بشكل اسرع ، والاكثار من بث الاخبار العاجلة ، ولكن الشهية للمعلومة المستعجلة يجب ان تقترن بالحس الامني ، ففي اغلب الامور نطلب الانتظار للتوثق .

وقال : شبابانا كان بينهم و بين الارهابين 150 متر فقط ، فكان الاحرى ان نقف خلف جنودنا بدلا من التلاوم على نقص المعلومات .