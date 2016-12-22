الحرة نيوز – احمد الرواشدة

نظمت أمس الاربعاء الموافق 21/12/2016 لجنة خدمات مخيم جرش والهيئات الأستشاريه والعديد من مؤسسات المجتمع المدني وقفة تضامنيه لأرواح شهداء الكرك الذين طالتهم يد الإرهاب الغاشم ويد الغدر الجبانه قبل أيام .

حيث عبر المشاركون عن إستنكارهم لما حدث من إعتدائات ومحاوله ممن وصفوهم ” بالإرهابيين الجبناء ” للمساس بأمن ومقدرات الوطن ، وأكدوا جميعهم وقوفهم صفاً واحداً ضد أي من تلك العمليات والأفعال الغاشمه .

وفي نفس السياق رفع المشاركون أعلام المملكه وشعارات مكتوبه على يافطات أكدو فيها حبهم وولائهم لهذا البلد والإستعداد لتقديم الغالي والنفيس للذود عن ترابه الطهور .

وفي نهاية الفعاليه قرأ المشاركون الفاتحه على شهداء الواجب وإنهالوا لله بالدعاء لشهداء الواجب بأن يتقبلهم في عليين وأن يمد ذويهم بعظيم الصبر والسلوان .

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