الحرة نيوز – احمد الرواشدة

برعاية صاحبة السمو الملكي الاميرة رجوة بنت علي بن نايف افتتح أمس الأربعاء المعرض الخاص لجمعية جرش للفنون التشكيلية بعنوان إبداعات جرشية في قاعة بلدية جرش الكبرى .بحضور مندوب محافظ جرش د. محمد الزيود و د.علي قوقزة رئيس بلدية جرش الكبرى و د.عقلة القادري مديرثقافة جرش وعدد كبير من المهتمين .

واشتمل المعرض على خمسة واربعين عملا فنيا لاعضاء الجمعية ونخبة من الفنانين التشكيليين الاردنيين جسدت التراث الاردني والمواقع الاردنية الجميلة من زاوية واخرى جسدت لوحات الفن الحديث بأساليب المدارس الفنية المعاصرة .

وافتتحت سموها ورشة فنية للمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة وهي الورشة الاولى من نوعها على مستوى المملكة تهتم بهذه الفئة بحسب رئيس الجمعية طارق العتوم .

واكد رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة حرص البلدية على دعم الحركة الثقافية في جرش من خلال توفير البيئة المناسبة لاقامة المعارض والفعاليات الثقافية المنتوعة في جرش حتى تتمكن من ابراز ابداعاتها ونشاطاتها .

وقال مدير ثقافة جرش الدكترو عقلة القادري ان للثقافة دورا جوهريا في بناء الانسان وتطوير المجتمع وتقدمه خصوصا الثقافة ذات الطابع والمضمون الوطني الديمقراطي والحضاري التي تعزز الشعور بالفردية والحرية والديمقراطية والمشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية وتعمل على صقل شخصيته وتنمية وعيه وتخليصه من السلبيات وبناء مجتمع صالح و واع وملتزم قادر على مجابهة الصعاب والتطور الحضاري .

وفي نهاية الحفل وزعت صاحبة السمو الملكي الاميرة رجوة الشهادات التقديرية والدورع على مستحقيها.