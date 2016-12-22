الحرة نيوز – د. سطام حاكم الفايز

لم نفاجأ بما حدث في محافظة الكرك ولن نفاجأ اذا ما أنتقلت شرارة الارهاب الى محافظات أخرى في المملكة لأننا حذرنا منذ فترة طويلة من الوقت ووجهنا الكثير من الرسائل لأصحاب القرار ولجلالة الملك عبدالله الثاني حيث أكدنا عبر تلك الرسائل أن البطالة التي يواجهها الشبان الأردنيين قد تدفع بهم الى الهاوية والى التجنيد بصفوف الارهابيين كما حذرنا وقلنا في رسائلنا أن الفقر له نتائج خطيرة جدا علما أن الفقر نتاج طبيعي للبطالة فأي أسرة أردنية لديها أبناء عاطلين عن العمل أو يعانون من البطالة من الطبيعي أن تعاني من الفقر

حذرنا من الفساد ومن الشللية ومن فساد المسؤولين الذين أصبح شغلهم الشاغل جمع الثروات ونهب مقدرات الوطن ووضع أرصدتهم في الخارج وعندما يحدث أي أمر لاسمح الله يسارعون بالهروب واللحاق بأرصدتهم لأن الوطن كان بالنسبة لهم بقرة حلوب ومحطة

قلنا لكم أن الذي يخسر من جراء مانراه من ظلم وضياع للشباب ومن جراء الواسطات والمحسوبيات والتعيينات في الوظائف العليا التي تقتصر على عائلات معينة وشخصيات يمكن عدها على أصابع اليد الواحدة قلنا أن جميع ذلك قد يصل بالبلد الى نتائج لاتحمد عقباها وقد حدث ماكنا نخاف منه

مشكلة الدولة أنها لاتعالج الأسباب الحقيقية للمشكلة أو لاتعالج وتبحث في جذور المشكلة وتتحرك فقط في حالة وقوع هذه المشكلة

المشكلة لم يتم حلها عندما قضينا على مجموعة من الشباب الذين جرفهم الارهاب فالارهاب سيبقى موجودا وبين وقت وآخر سيظهر الكثير من الارهابيين ونقتلهم ثم نفقد الشهداء

ألم يحن الوقت للانتباه والاستيقاظ وحماية الوطن بشكل حقيقي وذلك بتحصينه من الداخل وتخليص المواطن من حالة الاحباط التي يعاني منها وتحري العدالة في كل مظهر من مظاهر الحياة وتجديد الدولة وزرع الدماء الجديدة فيها والانتباه لمن يتحلون بمعيار واحد هو معيار حب الأردن ومعيار الاخلاص في العمل وخدمة الناس لأن من يحملون الشهادات ودفعت بهم الواسطات والشللية للمناصب العليا هم أول من خذلوا الوطن وهم السبب الرئيسي في وجود حالة من الحقد في أوساط المواطنين وهم من دفعوا بالأردن الى مثل هذه المستنقع والطريق المجهول

لابد من اعادة النظر بكل شيء والانتباه للمواطن ولما يعانيه

لابد من الاهتمام بالشبان فهم هدف للتنظيمات الارهابية لأن هذه التنظيمات تتقن الاصطياد وترى أن الدولة الأردنية مقصرة

وترى هذه التنظيمات أن المواطن الأردني يعاني من الظلم ومحبط ولم يعد ينتمي لبلده لأنها تخلت عنه وتركته يواجه بمفرده جحيم الفقر والبطالة والظلم

الفقر والبطالة والظلم والواسطات والمحسوبيات والشللية عناوين رئيسية في الأزمة التي يعاني منها الأردن..