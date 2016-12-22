الحرة نيوز –

خلال مشاركته في برنامج ” عرب أيدول ” وفي حلقة الأسبوع الماضي كرّم “همام” الراحل الكبير جلال خورشيد وأدى له أغنية ” على نيتي ” وأثنت لجنة التحكيم على صوت همام وآدائه المميز وشخصيته وثقته بنفسه، وبعد تكريمه للراحل خورشيد إتصلت به إبنته وشكرته على هذه اللفتة الكريمة كما هنأت همام على مشاركته بالبرنامج وتمنت له التوفيق والنجاح

و قد شارك همام في اراب ايدل خاطي خطى الين لحود و هيه طبجي للانتشار الأكبر و الأسرع و ذلك عبر القناه الاكثر متابعه قناه MBC . و بدورنا نتمى له التوفيق لانه صوت يستحق ان يدخل كل بيت عربي .