الحرة نيوز – عاكف الجلاد

أبناء الوطن ينتصرون للوطن والملك … فمن ينتصر لهم ؟

( هبة وطن ) عريضة أردنية سيحملها مؤتمر( الممر الآمن) ، والذي سيناقش رؤى جلالة الملك المعظم في رسالته النقاشية السادسة ، وكيف ستكون الممر الآمن والطريق الصحيح للنهوض بالأردن الحديث ، وضرورة الانتقال من منابر الخطابة إلى توثيق الفكر وآليات تطبيق الرؤى الملكية .

هذا العمل الوطني الشامخ بشموخ الأردن ، بحاجة الى هبة وطنية أردنية ، وتكاتف من جميع الأردنيين النشامى ، متطوعين ومتبرعين من طلاب جامعات ، نوادي ثقافية وشبابية ورياضية ، رجال أعمال ، وشركات ، وبنوك ، ومؤسسات ، وكل نشمي حر ونشمية حرة ، لكي يحقق هدفه المنشود منه بهمتكم انتم النشامى .

يقوم عليه أبطال مجهولون ، اياديهم بيضاء ، قلوبهم نقية تعتمر بحب الله والوطن والقائد والشعب ، آمنوا ان نشر الوعي والثقافة لا يأتي إلا من خلال التواصل والمشاركة .

اخاطب فيكم انتماؤكم للوطن ، وولاؤكم للقائد . وحبكم لشعبكم ، دعم هذا المشروع الوطني الأردني ، محققين شراكة ومسؤولية داعمة للمؤتمر الذي يعتبر الأول في تاريخ الأردن الحديث .

حفظ الله الاردن والقائد والشعب