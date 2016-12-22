الحرة نيوز

اظهرت نتائج الفحص الطبي للجاني نضال ابوعلي (اردني 48 عاما) المدان بقتل الطفل الاردني، عبيدة العقرباوي، (9 سنوات) سلامة قواه العقلية والنفسية.

وبحسب تقرير الحالة الصحية المطلوب من قبل المحكمة، والذي صدر اليوم الخميس فإن إدمان المدان على الكحول جعل منه شخصية معادية للمجتمع لكن الإدمان “لم يفقده المسؤولية عن تصرفاته وأفعاله”.

وكان المدان بالقتل قد طلب بعد امتناعه عن حضور الجلسات وتبديل المحامي المنتدب عنه لأكثر من مرة، تحويله إلى الفحص الطبي بدعوى وجود ملف له للعلاج النفسي.

وكانت محكمة الجنايات بدبي قضت في 15 آب الماضي، بمعاقبة الجاني بالإعدام بتهمة قتل وخطف الطفل عبيدة من أمام كراج والده في إمارة الشارقة.