الحرة نيوز – احمد الرواشدة

تعلن جمعية ابا القاسم الخيريه منطقة / الحداده عن إقامة بيت عزاء لشهداء الواجب الذين قضوا في أحداث الكرك والذين طالتهم يد الغدر والإرهاب الجبانه .

حيث سيكون إستقبال المعزيين من كافة المناطق في مقر الجمعيه اليوم الخميس في تمام الساعه الثالثه عصراً بمشيئه الله والكائن قرب مركز صحي البلده .

حيث عبر رئيس وأعضاء الجمعيه وأهالي المنطقه بشكلٍ عام عن شجبهم وإنستنكارهم لهذا العمل الإرهابي الجبان مجددين البيعه والولاء للقياده الهاشميه وللوطن ، ولجميع أجهزتنا الأمنيه السد المنيع والدرع الحامي لهذا البلد .

( رحم الله شهداء الوطن الأحرار ولجرذان الإرهاب الخزي والعار )