الحرة نيوز –

اجل مجلس الامن الدولي الخميس التصويت على مشروع قرار يطالب اسرائيل بوقف نشاطاتها الاستيطانية على الاراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية، بحسب دبلوماسيين.

وقال الدبلوماسيون ان مصر طلبت التاجيل لاتاحة الوقت لاجراء مشاورات حول مشروع القرار، من دون تحديد موعد جديد للتصويت عليه.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات لبعثة بلاده لدى الأمم المتحدة بتأجيل تصويت مجلس الأمن على مسودة قرار تطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية.

ووزعت مصر مسودة القرار مساء يوم الأربعاء وكان من المقرر أن يصوت المجلس المؤلف من 15 دولة عليها في الساعة الثالثة مساء (2000 بتوقيت جرينتش) الخميس. ولم يكن واضحا كيف كانت الولايات المتحدة- التي حمت إسرائيل دوما من أي تحرك من جانب الأمم المتحدة- تنوي التصويت.