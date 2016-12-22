الحرة نيوز –

نظمت فعاليات شبابية وشعبية مساء الخميس، مسيرة وطنية تضامنًا مع قواتنا المسلحة واجهزتنا الأمنية وشهداء الكرك، وللتنديد بالعمل الإرهابي الجبان الذي نفذته فئة ضالة ودخيلة على مجتمعنا الاردني.

وتأتي المسيرة التي انطلقت من دوار المدينة الرياضية وصولاً إلى ميدان جمال عبد الناصر(الداخلية)، استنكاراً للعمل الارهابي والاجرامي في الكرك، وتثميناً لدور الأجهزة الأمنية في التصدي لكل عابث بأمن الوطن، حيث قرأ المشاركون في المسيرة الفاتحة على روح شهداء الواجب الذي قضوا نحبهم في معركة الشرف والرجولة والتصدي للإرهاب وأصحاب الفكر الضلالي، ورفعوا اعلام الوطن وصور جلالة الملك عبدالله الثاني.