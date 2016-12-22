الحرة نيوز –

تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب خلاله عن تعازيه ومواساته والشعب السعودي لجلالة الملك والشعب الأردني، بشهداء العمل الإرهابي الجبان، الذي ارتكبته مجموعة إرهابية خارجة عن القانون، في مدينة الكرك.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال، إدانته واستنكاره الشديدين لهذا العمل الإرهابي الجبان والبشع، ووقوف السعودية إلى جانب الأردن في مواجهة الإرهاب وعصاباته الإجرامية.