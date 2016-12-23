الحرة نيوز –

بدأت امس اعمال برنامج الاخوة الشبابي الفلسطيني الذي تنظمه وزارة الشباب ويستمر حتى الأربعاء المقبل. وقال مندوب وزير الشباب امين عام الوزارة صطام عوّاد: ان العلاقة الاردنية الفلسطينية في مختلف المجالات، ومنها المجال الشبابي ظلت على الدوام علاقة متجذرة حرصت على تمتينها قيادتا البلدين الشقيقين، وقد أولى الاردن القضية الفلسطينية اهتماماته على المستويين الرسمي والشعبي باعتبارها قضية مركزية، لما لها من ارتباط ومصير مشترك للشعبين الاردني والفلسطيني. من جهته أعرب مدير الشؤون الشبابية في المجلس الفلسطيني محمد صبيحات عن تقديره باسم الوفد الشبابي لدعم الاردن لفلسطين وتضامن ابنائها مع الشعب الاردني وذوي الشهداء الاردنيين الذين طالتهم يد الارهاب في الكرك.

والقى عدد من الشباب المشاركين قصائد وطنية أكدت وحدة الدم والمصير الذي يربط الاردن بفلسطين.

من جهته بين مدير الشؤون الشبابية في وزارة الشباب الدكتور ياسين الهليل ان البرنامج يتضمن لقاءات للمشاركين مع شخصيات اردنية وزيارة المواقع السياحية والتاريخية في الاردن وحوارات حول الحياة الديمقراطية والارهاب والمخدرات.

وفي ذات السياق قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية إننا بحاجة إلى «خطاب سياسي وفكري يدحض أفكار المتطرفين، وبناء استراتيجية جامعة لمقاومة الفكر الظلامي»، مشيدا بدور القوات المسلحة الأردنية–الجيش العربي والأجهزة الأمنية، في حماية الوطن وأمنه والجهود التي بذلتها لإحباط محاولات المتطرفين الإرهابيين ضد أمن الوطن. وثمن عطية خلال لقاء عطية الشباب المشاركين في «مبادرة لقاء الأخوة الشبابي الأردني الفلسطيني» الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في إنهاء الاحتلال الصهيوني، ووقوفه الدائم في وجه مخططاته لتهويد القدس الشريف، مستعرضاً المسيرة الإصلاحية التي يقودها جلالته من أجل تعزيز الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والحريات العامة وتعزيز المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار. وقال نائب رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية محمود الطيطي إن الدم الأردني والفلسطيني امتزج منذ القدم ونحن شعب واحد، مضيفاً إن «مبادرة لقاء الأخوة الشبابي الأردني الفلسطيني» تعمق العلاقات الشبابية بين الجانبين، وتعزز من القدرات على مواجهة التحديات.

وأكد مقرر اللجنة النائب رمضان الحنيطي أهمية دعم الشباب وتمكينهم في هذه الظروف الدقيقة، موضحاً أننا مع أي مشروع يسهم في تلبية طموحات الشباب وآمالهم. وحول الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، استعرضت أبو دلبوح العملية التشريعية، ومهام اللجان النيابية الدائمة.

وأكدت وحدة المصير المشترك والأخوة الصادقة بين الأردنيين والفلسطينيين على مر التاريخ، قائلة إن القضية الفلسطينية هي العنوان الأول على الأجندة السياسية الأردنية.

ودعا مدير الشؤون الشبابية في المجلس الأعلى والشباب الفلسطيني محمد صبيحات إلى وضع تشريعات تُمكن الشباب من الوصول إلى المواقع القيادية وتوفير برامج تساعدهم على مواجهة التحديات.

وفيما يخص المبادرة وأهدافها، بينت رانيا حدادين، «صاحبة المبادرة»، أنها جاءت ثمرة اتفاقية تعاون بين وزارة الشباب والمجلس الأعلى للشباب الفلسطيني.