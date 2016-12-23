الحرة نيوز –

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس بنسبة 0.08 % وصولا إلى 2184.65 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 7.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.4 مليون سهم، نفذت من خلال 2،557 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 128 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 32 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 45 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على مستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي قطاع الصناعة بنسبة 0.24 %، وانخفض الرقم القياسي القطاع المالي بنسبة 0.23 % ، وارتفع الرقم القياسي قطاع الخدمات بنسبة 0.01 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات الصحية، الصناعات الهندسية والانشائية، التبغ والسجائر، الطاقة والمنافع، الفنادق والسياحة، النقل، صناعات الملابس و الجلود و النسيج، التأمين 2.49 %، 1.04 %، 0.79 %، 0.37 %، 0.11 %، 0.07 %، 0.06 %، 0.01 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التكنولوجيا والاتصالات، العقارات، الخدمات الماليه المتنوعة، الخدمات التجاريه، الصناعات الكيماويه، الأغذية و المشروبات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات التعليمية، الأدوية والصناعات الطبية، البنوك 1.99 %، 0.88 %، 0.73 %، 0.53 %، 0.41 %، 0.37 %، 0.33 %، 0.32 %، 0.24 %، 0.14 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي البلاد للخدمات الطبية بنسبة 6.38 %، الصناعات الكيماوية الاردنية بنسبة 4.91 %، اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري بنسبة 4.76 %، حدائق بابل المعلقة للاستثمارات بنسبة 4.55 %، والاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين بنسبة 4.35 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 5.88 %، الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 4.92 %، الجنوب للإلكترونيات بنسبة 4.55 %، المجموعة العربية الأوروبية للتأمين بنسبة 4.39 %، والأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها بنسبة 4.12 %.