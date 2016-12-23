الحرة نيوز –

ارتفعت كمية لحوم الدجاج المنتج من 59.4 ألف طن خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 76.7 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الحالي بارتفاع نسبته 29.1 %، بحسب تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع كمية لحوم الدجاج المنتج من 59.4 ألف طن خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 76.7 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الحالي بارتفاع نسبته 29.1 %.

وبينت النتائج أن كمية بيض المائدة المنتج ارتفعت من 208.5 مليون بيضة خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 216.1 مليون بيضة خلال الربع الثالث من العام الحالي بارتفاع نسبته 3.6 %.

كما أظهرت النتائج أن كمية بيض التفقيس المنتج من مزارع دجاج الأمهات خلال الربع الثالث من العام الحالي ارتفعت بنسبة 2.3 %؛ حيث بلغت 74.5 مليون بيضة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 72.8 مليون بيضة. وارتفعت أعداد الصيصان المنتجة من الفقاسات بنسبة 14.1 % خلال الربع الثالث من العام الحالي؛ حيث بلغت 45.4 مليون صوص في الربع الثالث من العام الحالي مقابل 39.8 مليون صوص في الربع الثالث من العام الماضي.

وأظهرت النتائج انخفاض أسعار باب المزرعة للدجاج اللاحم خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 29.8 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث بلغ السعر 1.410 دينار/كغم خلال الربع الثالث من العام الماضي مقابل 0.99 دينار/كغم خلال الربع الثالث من العام الحالي.

كما أشارت النتائج إلى انخفاض أسعار بيض المائدة المنتج من مزارع الدجاج البياض؛ حيث انخفضت أسعار باب المزرعة خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 19.1 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث بلغ سعر بيض المائدة 68 فلساً للبيضة خلال الربع الثالث من العام الماضي مقابل 55 فلساً خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وأشارت النتائج إلى انخفاض سعر بيض التفقيس البالغ 185 فلساًً للبيضة خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 25.1 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث بلغ سعر بيض التفقيس 247 فلساً للبيضة.

وأشارت النتائج إلى انخفاض سعر الصوص خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 44.9 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث بلغ سعر الصوص 280 فلساً خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل 508 فلسات خلال الربع الثالث من العام الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة تنفذ مسح المؤشرات الاقتصادية الربعية مرة كل ثلاثة أشهر من خلال زيارة جميع مزارع الدجاج البياض والأمهات والفقاسات والبالغ عددها 480 مزرعة في العام الحالي، في حين تم سحب عينة حجمها 315 مزرعة دجاج لاحم من العدد الكلي البالغ 2345 مزرعة خلال العام الحالي.