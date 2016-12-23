الحرة نيوز –

ورّدت شركة توليد كهرباء السمرا مؤخرا 33 مليون دينار إلى حساب الخزينة الموحد، وفقا لمدير عام الشركة المهندس امجد الرواشدة.

وقال الرواشدة خلال لقاء اللجنة المالية في مجلس النواب مع وزير الطاقة والثروة المعدنية ومسؤولي القطاع الثلاثاء الماضي ان ايرادات الشركة للعام المقبل تقدر بنحو 81.2 مليون دينار مقارنة مع نحو 77.8 مليون دينار المعاد تقديرها للعام الحالي.

وبحسب مشروع الموازنة فإن نحو 81.04 مليون دينار من هذه الايرادات يأتي من بيع الكهرباء مقارنة مع نحو 77.6 مليون دينار المعاد تقديرها العام الحالي، ونحو 150 الف دينار تأتي من ايرادات متفرقة.

إلى ذلك، قدر مشروع الموازنة 2017 اجمالي النفقات المترتبة على الشركة بنحو 75.7 مليون دينار مقارنة مع نحو 69.9 مليون دينار المعاد تقديرها للعام الحاي، بينما كانت قيمة النفقات المقدرة لهذا العام نحو 73.3 مليون دينار.

وبالتفصيل ، قدر المشروع مجموع النفقات الرأسمالية للشركة بنحو 38.2 مليون دينار، مقارنة مع نحو 32.4 مليون دينار المعاد تقديرها للعام الحالي، بينما بلغ مجموع النفقات الجارية نحو 37.5 مليون دينار بينما كان المعاد تقديره للعام الحالي نحو 37.4 مليون دينار.

واكد الرواشدة ان الشركة تغطي تكاليفها بالكامل، فيما سيدخل على الخدمة ضمن منظمتها مع نهاية العام الحالي وحدة جديدة تعمل بنظام الدورة المركبة، مبينا ان الوحدات التوليدية في الشركة تعمل حاليا باستخدام الغاز الطبيعي المستورد إلى المملكة عن طريق العقبة، ثم باستخدام الديزل كوقود بديل.

يذكر ان القدرة التوليدية لوحدات الشركة تفوق 1200 ميجاواط ووصلت نسبة مساهمتها في الحد الاقصى للنظام الكهربائي العام الماضي إلى نحو 35 %، ويقدر حجم الاستثمار فيها ما يعادل (1) مليار دولار.

وبحسب بيانات الشركة فقد بلغت مبيعات الشركة من الطاقـة الكهربائية 5,219 جيجا واط ساعة في العام 2015 مقابل 4,420 جيجا واط ساعة للعام 2014 وفق منوال التشغيل لشركة الكهرباء الوطنية.

يشار إلى ان شركة السمرا لتوليد الكهرباء تأسست العام 2004 كشركة مملوكة بالكامل للحكومة وذلك لتكون ذراعا لها في مجال توليد الطاقة الكهربائية، وفي ضوء التوجه نحو تحرير قطاع توليد الكهرباء.