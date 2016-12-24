الحرة نيوز –

قال موقع طقس العرب المملكة تتأثر يوم الثلاثاء القادم 27-12-2016 بمنخفض جوي وجبهة هوائية باردة،يتوقع ان تعبر الجبهة الهوائية الباردة خلال ساعات النهار بحيث يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة وتشتد سرعة الرياح الغربية إلى الجنوبية الغربية بحيث تتجاوز سرعة هباتها الــ 70 كم/ساعة خاصة مع ساعات الظهر والعصر،ويتوقع أن يبدأ تساقط الامطار إبتداءً من المناطق الشمالية وتمتد لاحقاً لتشمل المناطق الوسطى بالإضافة للاجزاء الجنوبية.

يتوقع ان تكون الامطار غزيرة في بعض المناطق ، ومع ساعات المساء والليل يتوقع أن تخف سرعة الرياح بشكل واضح وتصبح الهطولات على شكل زخات متفرقة من الامطار، ومع ساعات ليلة الثلاثاء على الأربعاء يتوقع تشكل الضباب الخفيف/الضباب في مناطق مختلفة خاصة السهول الشرقية والبادية.

يوم الأربعاء يتوقع ان تكون الاجواء باردة في عموم المناطق مع اجواء غائمة جزئياً إلى غالباً غائمة في المناطق الوسطى والشمالية،وتكون الرياح متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة.

ذكرت المركز الأقليمي المناخي لمنطقة اوروبا والشرق الأوسط ان منطقة جنوب غرب روسيا، جنوب اوروبا وصولا لدول الشرق الاوسط بما فيها الاردن ستشهد انخفاضا حادا على درجات الحرارة خلال الأسبوعين القادمين (وحتى نهاية الأسبوع الأول من كانون ثاني القادم) نتيجة تأثر هذه المناطق بالهواء القطبي القادم من شمال اوروبا.

وبحسب التقرير التحذيري الذي تلقته دائرة الارصاد الجوية والذي شارك في إعداده خبراء تنبؤات دوائر الارصاد الجوية في الاردن وتركيا وقبرص ودول منطقة القوقاز والمانيا وعدد من دول اوروبا بأن موجة البرد هذه ستؤدي وباحتمالية تصل الى 80 بالمائة لانخفاض في درجات الحرارة الأسبوعية عن معدلاتها بحوالي درجة واحدة مئوية، الى 3 درجات مئوية في المناطق من روسيا الى جنوب أوروبا إلى دول الشرق الأوسط.

وقال مدير عام دائرة الارصاد الجوية محمد سماوي لوكالة الانباء الاردنية (بترا): فيما يتعلق بالمناطق المحلية في تركيا وجنوب القوقاز قد يكون هذا الانحراف عن المعدلات بمقدار 3 درجات مئوية إلى -6 درجات مئوية ومن المتوقع ان تضعف هذه البرودة قليلا بحيث يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بداية السنة الجديدة وباحتمالية تصل الى 70بالمائة في الأسبوع الاول من السنة الجديدة .

وتوقع سماوي بحسب التقرير ان تتدنى درجات الحرارة اليومية في عدد من هذه الدول لتكون أقل من الصفر المئوي حتى في أجزاء من الشرق الأوسط مع احتمالية ان يصاحب هذا الهواء البارد والرطب احيانا والمصحوب بانخفاض درجات الحرارة تساقط للثلوج على هذه المناطق وخاصة المرتفعات العالية من الاردن.