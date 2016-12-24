جـانـبـي ديسمبر 24, 2016 1:53 PM 0 0 مرتبط مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب جـانـبـي جـانـبـي جـانـبـي جـانـبـي جـانـبـي جـانـبـي اترك تعليق إلغاء الرد أعلمني بمتابعة التعليقات بواسطة البريد الإلكتروني. أعلمني بالمواضيع الجديدة بواسطة البريد الإلكتروني. آخر الأخبار رصد الحرة رصـد الـحـرة ديسمبر 24, 2016 جـانـبـي ديسمبر 24, 2016 جـانـبـي ديسمبر 24, 2016 جـانـبـي ديسمبر 24, 2016 جـانـبـي ديسمبر 24, 2016 الأكثر مشاهدة مالم ينشر عن جهود وزارة الصحة أثناء العملية الارهابية في الكرك رصـد الـحـرة ديسمبر 20, 2016 المجالي يتساءل عن مدى جاهزية الأجهزة الأمنية رصـد الـحـرة ديسمبر 20, 2016 «حوامل الإخوان» في السجون رصـد الـحـرة ديسمبر 19, 2016 فيديو سيدة تتزوج حمار فـيـديـوهـات مـنـوعـة ديسمبر 19, 2016 عشيرة الخطيب ترفض استلام جثة مجرم شارك باعتداء الكرك رصـد الـحـرة ديسمبر 20, 2016 صور | جثث ارهابيي الكرك رصـد الـحـرة ديسمبر 19, 2016 الطقس في عمّان Amman light rain 11 ° C 11 ° 11 ° 81% 2.1kmh 40% الأحد 9 ° الأثنين 8 ° الثلاثاء 13 ° الأربعاء 10 ° الخميس 10 °