الحرة نيوز –

أكدت جلالة الملكة رانيا العبد الله ان بيوت الأردن كلها تدعو لشهداء الوطن والواجب بالرحمة وجنات النعيم، وكتبت في تغريدة لجلالتها على حسابها تويتر (في كل بيت من بيوت الوطن دعاء لشهداء الواجب، اللهم ندعوك أن تستقر أرواحهم راضية مرضية في جنات النعيم وأن تحفظ ?#الأردن ).

من المرتقب أن يخصص الميثاق بين الاتحاد الأوروبي والأردن – الذي اعلن عنه مؤخرا – التزاماً من الاتحاد الأوروبي لا يقل عن 747 مليون يورو للأعوام 2016-2017 يشمل 108 ملايين يورو من المساعدات الإنسانية و200 مليون يورو كمساعدات مالية كلية.

الدكتور قاسم النعواشي رئيس مجلس إدارة شركة أموال انفست قام بشراء خلال الشهور الماضية ما قيمته حوالي 90 ألف سهم من أسهم الشركة بتواريخ متقطعة دون معرفة الأسباب التي دفعته لشراء الأسهم بهذه الكمية خصوصاً وان وضع الشركة صعب للغاية.

أكد مدير الأمن العام اللواء الركن عاطف السعودي خلال تقديمه واجب العزاء لذوي الشهيد خليل الضروس، الذي استشهد خلال العملية الإرهابية الجبانة في منطقة قريفلا في محافظة الكرك، ان الشهيد هو ابن لكل اردني يعمل من اجل الأردن، الذي يعيش أهله متماسكين وموحدين في السراء والضراء، وفي وجه كل التحديات والظروف.

وقال الناشط ماجد ابو رمان في تغريدة له اليوم : انطلاقا من احترامنا وتقديرنا لأرواح شهدائنا الأبرار الذين كانوا درع الأردن وحصنه المنيع وحامي الحمى من الارهاب .إننا ومجموعة من شابات وشباب الاردن الغيور نطالب النقابات المهنية كما تميزوا مشكورين وضمن نظامهم الداخلي بوجود صندوق لدعم الاهل والاشقاء في فلسطين أن يكون هناك صندوق خاص للشهيد وما هذه المبادرة مزاودة على الدولة بأجهزتها ولا على القيادة السياسية .