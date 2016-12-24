الحرة نيوز –

قال مدير عام الارصاد الجوية محمد سماوي ان المملكة ستشهد زخات وهطولات ثلجية على المرتفعات الشمالية العالية خلال ساعات الصباح الباكر اعتباراً من يوم غد الاحد مع وجود الظروف الجوية المناسبة.

واشار سماوي ان فرص تساقط الثلوج مستمرة خلال المنخفض الحالي ومن المتوقع تساقط الثلوج فوق المرتفعات العالية بالمملكة في الصباح الباكر وخلال النهار يوم الثلاثاء ايضاً .

واكد سماوي ان دائرة الارصاد الجوية تراقب الكتلة الهوائية الباردة جداً التي ستؤثر على المملكة نهاية الاسبوع الحالي والتي من المتوقع ان تتسبب بتساقط الثلوج على المملكة خلال يومي الجمعة والسبت القادمين .

في حين ذكر سماوي انه من المبكر الحديث عن تفاصيل تساقط الثلوج في منخفض يوم الجمعة القادم ، مشيراً ان الدائرة تراقب تحرك الكتلة الهوائية الباردة جداً ذات الاصل القطبي وستطلع المواطنين على التفاصيل اولاً بأول مطالبا المواطنين الابتعاد عن الاشاعات ومتابعة موقع الارصاد الجوية والنشرات الصادرة عنها.

وذكر سماوي ان انخفاضا على درجات الحرارة سيطرا يوم غد وتكون الاجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة مع سقوط امطارباذن الله بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة و فرصة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الشمالية، الرياح غربية ال جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة. هذا ومن المتوقع ً أثناء الليل ان يمتد هطول الامطار الى المناطق الجنوبية من المملكة.

وعن يوم الاثنين قال سماوي ان الاجواؤ تكون باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، مع سقوط زخات خفيفة من المطر باذن الله اثناء النهار في شمال المملكة، وفي ساعات الليل تتأثر المملكة تدريجيا بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا تتحول الاجواء تدريجيا الى غائمة وتسقط الامطار في شمال المملكة تمتد تدريجيا الى المناطق الوسطى تكون غزيرة احيانا في ساعات الليل المتأخرة مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية تتحول في ساعات الليل الى غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر.

وتبقى الاجواء باردة وغائمة وماطرة يوم الثلاثاء في أغلب مناطق المملكة و تكون الامطار غزيرة على فترات مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط زخات من البرد كما يتوقع أثناء النهار سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية ،الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيان