الحرة نيوز –

كشف جوزيه مورينيو عن مدى سعادته في مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أول من أمس، قائلا إنه “من السهل أن تشعر بأنك في بيتك” في أحد أكبر الأندية في العالم.

ولم تكن بداية مورينيو في اولد ترافورد مثالية إذ أنه واجه صعوبات للوصول إلى التشكيلة المناسبة وبدا أنه متأثر بالاقامة في فندق بمانشستر.

وبعدما قدم الفريق مؤخرا عروضا جيدة ومع ابتعاد الاصابات عن معظم اللاعبين حاليا يتطلع مورينيو لخوض فترة احتفالات عيد الميلاد الأولى مع يونايتد -صاحب المركز السادس بجدول الترتيب- بثقة كبيرة.

وأبلغ مورينيو الصحفيين اليوم الجمعة “تريد الجماهير أن تشعر بالسعادة مجددا. بعد خمسة أو ستة أشهر هنا.. أشعر حقيقة أنني في بيتي لذا كان الأمر سهلا للغاية”.

وقال “بالطبع سقف التوقعات مرتفع.. والنتائج متذبذبة ونحن في وضع لم نكن نود أن نكون فيه.. ولكن على مستوى حماسي وعملي وشعوري تجاه فريقي الجديد.. أشعر بالسعادة الغامرة هنا”.

ويعود ديفيد مويز -الذي واجه صعوبة مثل خلفه لويس فان غال في اقتفاء أثر أليكس فيرغسون في قيادة يونايتد- إلى أولد ترافورد مع سندرلاند المتعثر يوم غد.

ورغم أن بداية مورينيو مع يونايتد كانت متعثرة فإنه قاد الفريق للابتعاد بفارق أربع نقاط عن أول أربعة مراكز في جدول ترتيب الدوري وبلوغ دور 32 بالدوري الأوروبي ولم يهزم في آخر عشر مباريات.

وبعدما كشف أنه لم يتحدث مع مويز بشأن تدريب يونايتد تذكر شعوره عندما تولى منصبا كان يتوق له. وأضاف “بالنسبة لي كان عملا صعبا ولكن من السهل أن أشعر بأنني في بيتي.. من السهل أن يراودني شعور طيب في النادي.. من السهل أن أشعر بأن النادي تطور.

بوكيتينو ليس قلقا من صيام كاين

من ناحية ثانية، أبدى ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ثقته في استعادة المهاجم هاري كاين حاسته التهديفية قبل مواجهة خارج ملعبه في الدوري أمام ساوثامبتون يوم الأربعاء المقبل.

وسجل كاين -هداف الدوري الموسم الماضي برصيد 25 هدفا- سبعة أهداف هذا الموسم مع فريقه صاحب المركز الخامس في جدول الترتيب ولم يهز الشباك في آخر ثلاث مباريات.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي أول من أمس “لست قلقا بشأنه. بالنسبة لي هو أحد أفضل المهاجمين في العالم.. لعدة أسباب ربما لم يسجل في آخر مباريات.. ولكن لا تراودني أي شكوك بأنه سريعا ما سيستعيد حاسته التهديفية”.

وأضاف “انه لاعب رائع وهداف من طراز رفيع. لا تساورني شكوك بشأن استعادة حاسته التهديفية في أقرب وقت ممكن”.

ويرى المدرب أن سجل اللاعب في الموسم الماضي لا يدعو للقلق. وفي هذا التوقيت من العام الماضي كان كين البالغ عمره 23 عاما سجل تسعة أهداف قبل أن يضيف 16 هدفا بعدها ليتصدر هدافي المسابقة متفوقا على جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي وسيرجيو اغويرو لاعب مانشستر سيتي.

ويبتعد توتنهام بفارق عشر نقاط خلف تشلسي المتصدر قبل مواجهة ساوثامبتون صاحب المركز السابع في جدول الترتيب ولكن بوكيتينو يثق في قدرة فريقه على تقليص الفارق في النصف الثاني من الموسم. وقال الأرجنتيني “أعتقد أنه هدف واقعي لأن هناك الكثير من المباريات المتبقية. لذا نعتقد أن بامكاننا تحقيق ذلك ويمكننا المنافسة على اللقب بنهاية الموسم”.

وأضاف “هذا يعود لنا.. الثقة والطموح. يجب علينا أن نحاول بذل قصارى جهدنا لمحاولة التطور كل أسبوع وكل مباراة”.