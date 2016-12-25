الحرة نيوز –

أعرب نجم المنتخب البرتغالي لكرة القدم كريستيانو رونالدو عن دعمه لأطفال سورية، “الابطال الحقيقيين” في النزاع الدامي المستمر في بلادهم منذ زهاء ستة اعوام، وذلك في شريط قصير بث أول من أمس دعما لمنظمة انسانية.

وقال “مرحبا، هذا الفيديو لأجل اطفال سورية، نحن نعلم بأنكم تعانون كثيرا”، بحسب الشريط الذي وزعته منظمة “سايف ذا تشيلدرن” (أنقذوا الأطفال) ونشره مهاجم ريال مدريد الاسباني على مواقع التواصل.

اضاف “أنا لاعب كرة قدم مشهور جدا لكن انتم الأبطال الحقيقيون. لا تفقدوا الامل، العالم معكم، نحن نهتم لأمركم، أنا معكم”.

وأكدت المنظمة ان رونالدو عمل معها خلال الأعوام الماضية “لتسليط الضوء على أمور هو شغوف بها، بما فيها معاناة الأطفال السوريين”، وانه استخدم “صورته وانتشاره لابقاء الحاجات الانسانية لأطفال سورية في الواجهة خلال الحرب المستمرة منذ زهاء ستة اعوام”.

واوضح نيك فيني، وهو احد مسؤولي الملف السوري في المنظمة، ان “رونالدو ليس فقط احد ابرز لاعبي كرة القدم في العالم، الا انه أصبح أيضا منارة أمل للملايين من الفتية والفتيات في العالم، والأمل هو امر يحتاج اليه أطفال سورية الآن أكثر من اي وقت مضى”.

وقتل جراء النزاع السوري منذ العام 2011، اكثر من 310 آلاف شخص، بينهم 15 ألف طفل على الاقل، بحسب المنظمات الانسانية.