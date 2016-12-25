الحرة نيوز –

اعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي انها اعتمدت مهن: سائق الحافلة، سائق الشاحنة، قيادة القطار، وسائق الرافعة الشوكية، والآليات الثقيلة، من المهن الخطِرة.

وبينت المؤسسة إن مهنة سائقي الحافلات والشاحنات والآليات الثقيلة المذكورة اعتُبِرت مهنة خطِرة كون الذين يزاولونها يتعرضون للاهتزازات الشديدة أثناء القيادة، كما أن طبيعة عملهم تتطلب الجلوس لفترات طويلة والتركيز في القيادة، وتزداد مخاطر هذه المهنة تَبَعاً لطبيعة موقع العمل أو الحمولة أو أوقات العمل.

ودعا الصبيحي مختلف جهات العمل لا سيّما قطاعي الإنشاءات والنقل التي تُشغّل سائقين ضمن المهن المشار إليها، إلى تزويد مؤسسة الضمان الاجتماعي بكشوفات أسماء العاملين في هذه المهن وأجورهم، وتواريخ عملهم في هذه المهنة لديها، وإلى الالتزام بتأدية ما نسبته 1% من أجر كل عامل في هذه المهنة زيادة على الاشتراكات المترتبة عليهم وفقاً للقانون، إضافة إلى أن القانون يُلزم كل مَنْ يعمل لحسابهم الخاص في أي من هذه المهن بتسجيل أنفسهم بالضمان، لحمايتهم من المخاطر التي يتعرضون لها.

وأكّد أن العمل في الأحكام الخاصّة للعاملين في المهن الخطرة وإتاحة فرصة التقاعد المبكر لهم يعتبر واحداً من أهم التطورات الإيجابية في تشريع الضمان الاجتماعي الأردني، وتمكين العامل في هذه المهن من الخروج من سوق العمل في وقت مبكر حفاظاً على سلامته وصحته وحياته.

وأضاف أن قانون الضمان الاجتماعي ميّز العاملين في المهن التي يتم اعتمادها رسمياً كمهن خطرة وفقاً لنظام المنافع التأمينية الصادرة بموجب القانون، حيث أتاح للمؤمن عليه ذكراً كان أو أنثى إمكانية التقدم للحصول على راتب تقاعد مبكر إذا انتهت خدماته بعد إكمال سن 45 من عمره، على أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن 180

اشتراكاً للأنثى و 216 اشتراكاً للذكر، وأن يكون قد عمل في إحدى المهن الخطرة لمدة لا تقل عن ستين شهراً خلال السنوات العشر السابقة على طلبه تخصيص هذا الراتب.

وبدأت المؤسسة بتطبيق الأحكام الخاصة بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة اعتباراً من مطلع آذار العام الماضي 2015 وذلك بإتاحة التقاعد المبكر للعاملين بهذه المهن عند سن الخامسة والأربعين مع فترة خدمة أقل من سواهم من العاملين في المهن الأخر