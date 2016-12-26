الحرة نيوز –

حمل اهالي بلدة عبين وأصحاب المحال التجارية والأراضي الزراعية وسكان منطقة مثلث عبين « محيط الاشارة الضوئية « في محافظة عجلون وزارة الاشغال العامة والإسكان والأجهزة التنفيذية والسلامة العامة وبلدية الجنيد في المحافظة المسؤولية عن تفاقم مشكلة تجمع مياه الأمطارعلى منطقة المثلث وارتفاع منسوبها على الطريق العام معللين ذلك بسوء التخطيط في تنفيذ مشروع نقل المياه التي تتجمع على المثلث بواسطة خط ناقل ومضخات للمنطقة المطلة على مديرية الشرطة ما ساهم في زيادة المشكلة وترحليها من المثلث لتتدفق المياه على الاراضي الزراعية للمواطنين مشكلة انجرافات وبرك مائية وتهديم للسلاسل الحجرية مطالبين الجهات المسؤولة عن العمل معالجة المشاكل التي تجددت وتفاقمت وما سببته من مخاطر على المارة والسيارات التي تغرق ويتكلف أصحابها مبالغ مالية بدل اصلاحها .

واعتبر المواطنون من اصحاب المحال الذين التقتهم «الدستور» في منطقة المثلث وهم حسن بعيرات وإسلام المومني وعبد الله المومني ان فيضان المياه وارتفاع منسوبها في الطريق الذي يغرق كل شتوة بسبب الاجراءات والحلول الترقيعية وغير الواقعية التي قامت بها وزارة الاشغال العامة قبل عام وتنفيذها لمشروع نقل المياه من قبل احد الشركات وفشل فكرة المضخات زاد من معاناتهم لافتين ان المياه داهمت محلهم والمنازل المجاورة وتسببت بإضرار مادية كبيرة لهم .

وأضافوا ان المتعهد الذي نفذ المشروع يلجأ لاستخدام اللودرات لنقل المياه من عرض الطريق إلى الجزيرة الوسطية لتدخل إلى العبارة والخزان الذي تم انشاؤه لضخ المياه ونقل المشكلة لمكان اخر ، لافتين إلى ان ما زاد من المشكلة حفر الطريق وتنزيل منسوبها الامر ساهم في خرابها، مطالبين بحل ناجع للمشكلة من خلال عبارات صندوقية لنقل المياه ،وان الابنية التي اقيمت حول منطقة المثلث بحجة الاستثمارات فاقمت المشكلة.

وقال المواطن يحيى المومني ان لجؤ الاشغال العامة والمتعهد لشفط المياه من منطقة المثلث عند ارتفاع منسوبها في الطريق ونقلها بواسطة صهاريج المياه العادمة وغيرها وطرحها في منطقة البيادر ساهم في مشكلة اخرى وهي تلوث مياه نبع عين التنور جرثوميا وفق ما اعلنت عنه إدارة مياه عجلون مؤخرا ما ادى إلى وقف الضخ من النبع لعدة ايام ، مؤكدا ان هذا الاجراء غير سليم وفيه اعتداء على ثروة المحافظة المائية وحل غير عملي وله اثار سلبية على البيئة والسلامة العامة .

واشتكى مواطنون يسكنون في منطقة البخاش التابعة لبلدة عين جنا على طريق عجلون / اربد من اضرار الحقتها مياه الخط الناقل الذي قامت وزارة الاشغال العامة بعمله لضخ مياه الامطار من مثلث عبين باتجاه المنطقة المطلة على منطقة الشرطة / مثلث اشتفينا بكلفة 260 الف دينار حيث تتدفق بكميات كبيرة على مزارعهم وأراضيهم وأدت إلى انهيارات في السلاسل الحجرية وتشكيل برك مائية في اراضيهم ما يحول دون حراثتها واستغلالها بشكل صحيح وتهديد للسلامة العامة .

وقال اصحاب الاراضي عماد الخرابشه ومصطفى القضاة محمد سالم القضاة وأبناء المرحوم رضوان سالم القضاة ونايف عيسى الخرابشه ان مياه الامطار التي يضخها الخط الناقل من المثلث تنساب بكميات كبيرة على الجانب الايسر من الشارع العام بطول حوالي 2,5 كيلومتر لتصب في اراضيهم احدثت اضرارا كبيرة وتهديد لسلامة السكان خاصة الاطفال ، لافتين إلى ان الامطار الاخيرة وتجمعات المياه في مناطقهم بسبب الضخ حالت دون ذهاب الاطفال لمدارسهم ودخولهم لمنازلهم بصعوبة ، مطالبين بحل جذري يحميهم ويحمي اراضيهم من الانحرافات ، مؤكدين ان اعمال الترقيع التي يقوم بها المتعهد على الطريق من وضع للأتربة وحجارة الكندرين لحجز المياه وتحويلها للشارع لتشكل خطرا وضررا على سير المركبات ما يتسبب بحوادث مرورية .

وأشاروا إلى ان المشروع الذي تم تنفيذه من قبل وزارة الاشغال العامة ما هو إلا نقل للمشكلة وترحيلها من مكان لأخر على حساب المواطنين ، لافتا إلى ان الحل يكمن بعمل عبارة لنقل المياه من مكان تدفقها لمزارعهم إلى الجانب الايمن من الشارع العام الذي لا توجد عليه اية املاك وإنما شارع عام تصل مياهه إلى سد وادي كفرنجة الجديد بدلا من ان تذهب هدرا في الاراضي الزراعية .

وأضافوا لقد سبق وان تقدموا بالشكوى عام 2005 بان مياه الامطار الغزيرة تسببت بإضرار لمزارعهم من تجريف وإغراق وتم الكشف على الموقع وقتها من قبل لجنة من مديرية دراسات الطرق حيث اوصت بإنشاء عبارة انبوية قياس 900 بعكس اتجاه العبارة القائمة ووصلها بالخندق الجانبي الموجود مع عمل الحمايات اللازمة عند مدخل ومخرج العبارة الانبوية الجديدة والتي قدرت كلفتها انذاك بقيمة 30 الف دينار .

وقال الخبير البيئي والمائي الدكتور ثابت المومني إن مشكلة غرق مثلث عبين في كل شتاء تعود إلى سؤ إدارة وتخطيط للازمة من قبل الجهات المعنية صاحبة الشأن والإشغال العامة ’ مشيرا إلى ان منطقة عبين تعتبر طبوغرافيا قمة هضبة جبل عجلون مع معدل سقوط الأمطار الذي يقترب من 600 ملم سنويا وجيولوجيا صخور المنطقة من النوع الجيري الكارستي عالي النفاذية الامر الذي جعل وجود البرك لتجمعات المياه في المنطقة وصخورها عبارة عن بلاعات نتيجة نفاذيتها العالية ’ مبينا ان الجزء الشرقي من شارع اربد / عجلون ضمن منطقة المثلث كان بركة ماء تحتوي منطقة التصريف ويطلق عليها الخسفه .

وأضاف ان مشاريع وزارة الاشغال العامة وبكل اسف تقوم على نظام الفزعة فقد نفذت قبل 20 عاما مشروعا تمثل برفع مستوى الشارع الواصل بين مثلث عبين إلى مستودعات الصناعة والتجارة والتموين باتجاه عين جنا ما تسبب بفصل البركة التي كانت تتجمع فيها المياه إلى قسمين شرقي وغربي حيث بدأت مياه الجزء الغربي تفيض على الشارع العام « اربد / عجلون « وعلى المنازل وتسببت في غرقها .

وأشار إلى انه تقدم باقتراحات للمحافظ السابق بوجود المهندس الاستشاري المشرف على اعمال الشركة صاحبة عطاء الاشراف والصيانة لطريق اربد عجلون الذي احيل عليه عطاء جر المياه ’ مبينا ان الاقتراحات كانت تقضي بجر مياه المثلث من خلال عبارة صندوقية وبطريقة الانسياب التلقائي دون ضخ لتصل إلى اول عبارة صندوقية عند نبع ابو الجود «مثلث عين التيس « .

والاقتراح الثاني عمل عبارة صندوقية بطول 1200 متر وبالانسياب التلقائي للمياه من المثلث إلى منطقة البلاعة «البيادر « داخل عبين شريطة تنظيف فوهة البلاعة وتأهيلها من اجل السلامة العامة ’ مشيرا إلى ان الاقتراح الثالث تمثل بجر مياه المثلث إلى الغرب من خلال عبارة صندوقية وانسياب المياه تلقائيا باتجاه وادي راسون شريطة استملاك مكان الخط الناقل «العبارة الصندوقية « في بعض المناطق المملوكة .

وأضاف انني بينت للمحافظ الحالي ان فكرة جر مياه مثلث عبين بمضخات تعمل على الكهرباء أو الديزل لن تنجح ’ ان قذف المياه على الشارع العام بالقرب من مديرية الشرطة امر محفوف بالمخاطر حيث انه من المعروف طبوغرافيا بان هذه المنطقة تمثل بداية لمنحدر الموت بطول 6 كيلو مترات ليصل إلى مدينة عجلون ’ فضلا على ان هذه المنطقة تشهد انجمادا طيلة فصل الشتاء ما يشكل خطرا كبيرا وواضحا على السلامة العامة بسبب قذف المياه على الطريق ’ لافتا إلى ان هذا يؤكد ايضا ان وزارة الاشغال العامة لا زالت تعمل بنظام الفزعة من خلال حل مشكلة بخلق بضع مشاكل اخرى .

وقال ان مشكلة مثلث عبين «الذي يربط محافظات الشمال ببعضها» أصبحت مشكلة محافظة بحاجة لقرارات جريئة وتحمل للمسؤولية لحلها بصورة جذرية واعتراف بالخطأ لمشروع كلف 260 الف دينار دون ان تكون له اية ايجابيات لا بل فاقم المشكلة بحق مزارعين وأصحاب اراض وسكان يعانون .

هذا هو حال منطقة مثلث عبين حلول ترقيعية غير ناجحة مطلقا وترحيل لها من مكان لأخر والمسئولون يصرون على الخطأ دفاعا عن مشروعهم الذي ستكون له اثار سلبية واضحة للعيان تتعلق بالسلامة العامة والسير على الطريق المطل على مديرية الشرطة بسبب الانجمادات وغيرها وتلوث للينابيع في المنطقة الغربية .

وكانت إدارة مياه عجلون اوقفت الضخ من نبع عين التنور المغذي الرئيس للمحافظة بسبب وجود تلوث جرثومي في مياه النبع وفق مدير ادارة المياه في محافظتي عجلون وجرش المهندس منتصر المومني مبينا ان سبب التلوث يعود لقيام الصهاريج التي كانت تقوم بنضح ونقل مياه الامطار من منطقة مثلث عبين في جراء تعطل مضخات الخط الناقل ’ وافراغ حمولتها على البيادر في عبين ومناهل ومناطق قريبة من منطقة النبع ما أحدث تلوثا في مياه الذي يعتبر المصدر الرئيس للمياه على مستوى المحافظة .