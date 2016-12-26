الحرة نيوز –

أعلن المستشار العمالي في السفارة الأردنية لدى الكويت الدكتور محمود العقايلة توفر 42 فرصة عمل للأطباء من مختلف التخصصات للعمل في احدى المراكز الطبية الخاصة بدولة الكويت.

واضاف العقايلة في تصريح لمراسل (بترا) بالكويت ان الفرص الوظيفية تشمل الاطباء من حملة درجة الماجستير والدكتوراه في تخصص الاسنان والجلدية والتناسلية والامراض الباطنية وامراض النساء والتوليد واطباء الاطفال، مشيرا إلى ان الرواتب تبدأ من 1500 – 3250 دينارا كويتيا وبحسب الخبرة والمؤهل العلمي.

وبين ان على الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف ارسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني (cv@phs-kw.com)، أو زيارة الموقع الالكتروني الوطني للتشغيل التابع لوزارة العمل (www.nees.jo) للاطلاع على جميع التفاصيل والشروط المطلوبة والمميزات لكل وظيفة.- (بترا)