الحرة نيوز –

قرر النائب محمد الرياطي توجيه سؤال لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي حول آلية تعيين نجل أمين عمان قيس عقل بلتاجي في السفارة الأردنية بالقاهرة ونجل وزير الداخلية سلامة حماد في سفارتنا بواشنطن.

ومن ضمن أسئلة الرياطي الموجهة الى الملقي، متى كان موعد الإعلان عن تلك الوظائف؟ وما هي الأسس المتبعة في تعيين الملحق لدى أي سفارة للأردن في الخارج؟

وطالب الرياطي بتزويده بكافة تفاصيل عملهما منذ البداية وحتى اللحظة شاملاً تاريخ التعيين وآلية التعيين والمؤهل العلمي وتاريخ التخرج والعمر والتدرج الوظيفي.

كما طالب بتزويده بتاريخ التحاقهما بديوان الخدمة المدنية ، وكم يبلغ دورهما ورقمهما حسب ديوان الخدمة المدنية، دون اختصار.