الحرة نيوز –

قال وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أن الأردن من الدول التي تدعم موقف السعودية دائماً .

وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير الخارجية ناصر جودة ‘مرتاحون جداً لما تم في أعمال المجلس التنسيقي المشترك’.

وأكد الجبير أن التعاون السعودي الأردني في مجال مكافحة الإرهاب قائم منذ أعوام، وأن المجلس التنسيقي الأردني مبني على أسس مؤسساتية.

وزاد الجبير إن هناك تنسيق بين السعودية والأردن بشأن الأوضاع في سوريا والقضية الفلسطينية.

وتابع أننا نؤكد دعمنا للأردن في مكافحة الإرهاب والقضاء على مصادر تمويله، مؤكداً أن الميليشيات الطائفية تهدد وحدة العراق وأمنه.

وتابع الجبير خلال المؤتمر الصحافي أن الحشد الشعبي مؤسسة طائفية بحتة، مؤكدا أن ميليشيات الحشد يقودها ضباط إيرانيون.

وقال ‘نعارض أي قوات طائفية على أرض العراق، وحريصون على عروبة العراق’.

وزاد أيضاً ‘نحرص على التصدي لأي عملية إرهابية عبر الحدود العراقية”.

من جانبه، أكد ناصر جودة أن الأردن حريص على توطيد علاقاته بالسعودية

وسلم وزير الخارجية رسالة من ملك الاردن الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تتضمن دعوته لحضور القمة العربية المقبلة في عمَّان.

وقال ‘نخوض معركة ضد إرهابيين يحاولون تشويه الإسلام، مشيرا الى عدم وجود مكان للارهاب في عالمنا’.

وأضاف ‘حريصون على نجاح القمة العربية المقبلة’، مبينا إن الأردن يعول على نجاح القمة، والاستعدادات جارية على كافة المستويات في الأردن لاستضافتها’.

ووصل إلى الرياض اليوم وزيرالخارجية الأردني ناصر جودة، والوفد المرافق له.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، والقائم بأعمـال سفارة المملكة الأردنية الهاشمية بالرياض الدكتور ماهر الطراونة، ومندوب من المراسم الملكية.