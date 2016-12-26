الحرة نيوز –

نشر موقع “New Health Advisor” دراسة عن فوائد القهوة، مشيراً إلى أنها تمنع الإصابة بمرض السكري، وتقلل مخاطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 40%.

وذكرت الدراسة أنه بالإضافة إلى الفوائد الكبيرة للقهوة، لأعضاء الجسم، فإنها مفيدة جداً لصحة الجلد والبشرة، حيث تساعد في علاج أهم 5 أمراض يتعرض لها الجلد وهي:

1- السيلوليت: من أكثر فوائد القهوة التخلص من السيلوليت، حيث أكدت الدراسة أن كريمات البشرة تحتوي على مادة الكافيين، لأنها تجفف الخلايا الدهنية التي تتسبب في ظهور السيلوليت بنسبة 17%، وهذه المادة موجود بوفرة في القهوة.

2- الجلد: تساعد القهوة على جعل الجلد مشدودا، كما تقلل من ظهور الخطوط الدقيقة على الوجه، وتمنع أيضاً تطور الخلايا السرطانية في الجسم، وتقضي عليها.

3- البشرة: أكدت الدراسة على أن خلط نصف كوب من البن مع زيت الزيتون، وخلطه جيداً حتى يتحول إلى عجينة، ثم وضعها على الجلد لمدة ربع ساعة، يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة.

4- العين: تمنع القهوة ظهور الهالات السوداء تحت العين، وأيضاً تعمل على الحد من انتفاخ العينين، وذلك لاحتوائها على خصائص مضاد للالتهابات.

5- الالتهابات: كشفت الدراسة أن الكافيين الموجود في القهوة يعمل على التخلص من احمرار وتورم الوجه والجلد، وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات