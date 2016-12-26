الحرة نيوز –

Letz هو تطبيق إنتاجية مميز يهدف إلى جعل حياة المستخدمين أكثر سهولة عبر مساعدتهم في القيام بالمهام والأنشطة المطلوبة في الوقت المناسب، كما أنه يتميز بالتكامل مع تطبيقات التراسل التي تستخدمها مثل فيس بوك مسنجر.

خلال استخدامك للتطبيق ستتعرف على لوسي Lucy والتي ستكون بمثابة المساعد الشخصي الخاص بك، ما يُميز لوسي فعلاً هو قدرتها على متابعة مهامك اليومية وتذكيرك بما يجب القيام به فهي لا تنسى أي شيء مطلقاً.

فمثلاً في يوم ممتلئ بالمهام والأنشطة والعمل ستختار لوسي الوقت المناسب لاطلاعك على الأخبار والمقالات التي تريد قراءتها في الوقت المناسب، كما يُمكن أن تعرف لوسي الوقت المناسب لترسل لك بعض النكات الخفيفة لتخفف عنك التوتر.

وتعمل لوسي على تتبع وتحليل مهامك وأنشطتك اليومية والتعرف على العادات والأنماط الخاصة بك، وباستخدام خوارزميات فريدة من نوعها سيكون بوسع لوسي أن تقدم لك الحلول والاقتراحات الأكثر فاعلية خلال يومك.

إن أردت رأي الشخصي، فدعك من تطبيقات الإنتاجية الأخرى وامنح تطبيق Letz تجربة سريعة وبلا شك فإنه سينال إعجابك.