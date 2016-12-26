الحرة نيوز –

لا يمكنك أن تتخلي عن خدمات شبكة الإنترنت لأسباب مهنية وشخصية. إلا أنّك قد تعانين أحياناً من مشكلة ضعف إرسال الجهاز المخصّص لذلك، أو الراوتر، في منزلك.

لذا، ننصحك بأن تتبعي هذه الحيلة البسيطة وغير المكلفة والتي تساعدك على جعل إرسال جهازك أسرع بـ3 أضعاف تقريباً.

كل ما تحتاجين إليه هو إحضارك عبوة مشروبات غازية فارغة ونظيفة وجافة وقيامك بهذه الخطوات:

– تخلصي من قعر العبوة ومن سدادتها.

-قومي بقصّ العبوة، من الأسفل، في اتجاه عمودي. وقبل أن تبلغي رأسها واصلي القصّ بشكل أفقي على أن يبقى جانباها متصلين من الخلف كجناحين.

-أدخلي هوائي جهاز الإرسال في فتحة العبوة. ووجهي جناحيها في اتجاه الجهاز الذي تريدين له أن يتلقى الإرسال.

كذلك لا تنسي أن تتبعي هذه التعليمات المفيدة:

-لا تضعي جهاز الإرسال على مقربة من الأجسام المعدنية، الثلاجة أو الميكرويف. فهذا يسبب بطء وصول الإشارة.

– ضعي هذا الجهاز على مسافة قريبة من حاسوبك أو هاتفك.

-احرصي على أن يرتفع جهاز الإرسال عن الأرض نحو مترين إلى 3 أمتار.

-نظّفي الجهاز جيداً لأنّ الغبار قد يؤثر سلباً على عمله.