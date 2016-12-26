الحرة نيوز –

تختلف الدول في ثقافاتها وعاداتها وتقاليدها وحتى طعامها، إلا أنها تختلف أيضاً بمعتقداتها عن الحظ السيئ.

ونشر موقع «هافنغتون بوست» قائمة بأبرز أسباب النحس أو الحظ السيئ في عدد من دول العالم. ففي ألمانيا لا يحبذ الناس التهنئةَ قبل اليوم المنشود، ويستند ذلك المعتقد إلى مبدأ أن الشياطين التي تسترِق السمعَ يمكنها أن تفعل أي شيءٍ من شأنه أن يمنع تحقق أمنية عيد الميلاد.

وفي بريطانيا، يسارع البعض إلى إلقاء التحية على طائر العقعق عند رؤيته، إذ يعتقد البريطانيون أن العقعق المنفرد يشير إلى سوء الحظ، وإذا ألقيت التحية معنى ذلك أن الطائر لن يسرق الحظ الجيد.

أما في بولندا فينبغي أن يُدفَن المتوفون قبل يوم الأحد، وإن لم يحدُث ذلك، فالموت سيختار واحداً من أقارب هذا الشخص.

ويعتقد الفرنسيون أن رغيف الخبز المقلوب يجلب الشيطان إلى البيت. وفي تركيا لا تناول أحداً سكيناً أو مقصاً، فإن ذلك يعني أنك ستتعارك لاحقاً معه، أو أنكما ستصبحان أعداء في المستقبل. لذا، ينبغي على المرء أن يضع تلك الأدوات على الطاولة أو الأرض، بدلاً من مناولتها.

وفي السويد، نوعان من أغطية الصرف الصحي في الشوارع، الأولى مرمزة بالحرف A، والأخرى موسومة بالحرف K. وإذ وطأتَ تلك الموسومة بحرف A، فذلك يدل على الحظ العاثر، لأن كلمات سيئة كثيرة في اللغة السويدية تبدأ بذلك الحرف.

ومن غير المسموح في البرازيل النظر إلى النجوم في السماء، لأن ذلك يجعل بعض الثآليل والبثور تظهر على أطراف الأصابع.

ويعتقد الكوريون الجنوبيون أن الصفير في الليل يجلب النحس، لأن ذلك من شأنه أن يلفت أنظار الأرواح الشريرة إلى المرء. أما في فيتنام فيجب على المرأة ألا تنام بمساحيق التجميل على وجهها، وإلا فإن الشياطين ستظن أنها منها.