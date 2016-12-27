الحرة نيوز –

رصد مواطنون في قرية عيمة بمحافظة الطفيلة بالصور والفيديو، ما وصفوه بكارثة حلت بمدرسة أساسية، لم يمض على افتتاحها 8 أشهر.

وحمّل المواطنون وزارة التربية والتعليم مسؤولية معاناة 400 طفل وطفلة، مع البرد الشديد، وسط تسرب المياه من الجدران، وتعطل نظام التدفئة.

وأظهرت الصور التي التقطها مواطنون من المدرسة خلال المنخفض الجوي الحالي، أن ملعباً صغيراً للأطفال تحول إلى بركة مياه، إضافة إلى مياه تتسرب، ورطوبة تنخر الجدران.

وطالب أولياء أمور الطلبة بحل سريع للمأساة التي حلت بمدرسة طال انتظارها، وتعبوا حتى شاهدوها تفتح أبوابها لأطفالهم.

ولا يوجد في المدرسة – كلفتها أكثر من مليون ونصف المليون دينار – قنوات لتصريف المياه، وفق المواطنين الذي لفتوا إلى تخوفهم على أطفالهم.

وفاقم عدم توفير صوبات من قبل وزارة التربية والتعليم من أزمة ومعاناة الطلبة، في ظل تعطل التدفئة التي عولت عليها الوزارة.

وهدد المواطنون بإجراءات تصعيدية إذا لم تتحرك وزارة التربية والتعليم بشكل سريع لحل المشكلة، ومحاسبة المقصرين المسؤولين عن كل خلل في المدرسة.

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