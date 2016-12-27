الحرة نيوز –

أقر مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم في اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، صرف دفعة جديدة من التعويضات وسلف السكن والسلف الطارئة لـ499 مستفيداً من المعلمين والمعلمات والفئات الأخرى بمبلغ إجمالي قدره مليون و201 الف و430 دينارا وذلك عن شهر كانون الثاني 2016.

ودعت الوزارة المستفيدين من هذه السلف والتعويضات لمراجعة البنوك المحولة رواتبهم إليها لاستلام مستحقاتهم وذلك اعتباراً من يوم غد الأربعاء، فيما نشرت أسماء المستفيدين على موقعها الالكتروني www.moe.gov.jo .

يذكر أن وزارة التربية والتعليم قامت منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية كانون الثاني 2016 بصرف 44 مليونا و988 الفا و26 ديناراً لمختلف الفئات من التعويضات وسلف (سكن وتعليم) والسلف الطارئة، استفاد منها 8933 مستفيداً.

123989 طلال موسى سليمان الزيادنه الاتحاد المفرق 1000 طارئه

111621 ميساء حسين محمود عبدالله الاردن المفرق 1000 طارئه

109485 سناء ابراهيم عبد الزعبي الاردن خلدا 1000 طارئه

113226 يزيد محمد امين احمد الدويري الاردن عمان 1000 طارئه

123973 باسم مرشد عسكر العظامات الاردن المفرق 1000 طارئه

123982 صقر حمدان انفيل المساعيد الاردن المفرق 1000 طارئه

106238 فاطمه محمد محمود المومني الاردن عجلون 1000 طارئه

110305 ريم سلامه ايوب الحداد الاردن عجلون 1000 طارئه

110181 فراس عباس سعيد الصمادي الاردن عجلون 1000 طارئه

106342 محمد سعيد احمد صالح الفوارس الاردن دير ابي سعيد 1000 طارئه

109733 ابراهيم محمود عبدالله بني دومي الاردن الكوره 1000 طارئه

3196337 بثينا صالح عبدالكريم الدباس الاردن السلط 500 طارئه

116588 حامد صالح حامد زيد الكيلاني الاردن الزرقاء 1000 طارئه

49662 مها حسين محمود الصمادي الاردن اربد 1000 طارئه

117591 ناريمان قطيش هزاع المروج الاردن الشونه الشماليه 500 طارئه

3199679 نائل حسين غالب الظاهر الاردن الشونه الشماليه 500 طارئه

135214 مريم سالم دعسان الجازي الاردن معان 500 طارئه

111645 فكتوريا عوده سالم الرميلات الاردن المفرق 1000 طارئه

3201148 حنان ابراهيم احمد بشتاوي الاردن اربد/البخاريه 500 طارئه

109907 عاهده مفلح يوسف البواليز الاردن معان 1000 طارئه

95236 فاطمه سعيد محمد اسحق الاسكان بيادروادي السير 500 طارئه

93141 محمد يوسف علي شعبان الاسكان جبل الحسين 1000 طارئه

74416 عبد الخالق احمد سالم ابو سيف الاسكان البقعه 1000 طارئه

84070 جميله عبدالغفار عبدالمنعم الحجاجره الاسكان الشونه الجنوبيه 1000 طارئه

109195 سهى محمد عمر عبد الحافظ المصري الاسكان المجمع التجاري/عمان 500 طارئه

110353 غدير زهير بدوي شاهين الاسكان الرابيه 1000 طارئه

111066 وصال فخري محمد علان الاسكان حي الامير حسن 1000 طارئه

76998 رمزي محمد رمضان الاعوج الاسكان عمان/المدينه 1000 طارئه

99475 طارق محمد محمود الراعي الاسكان اربد/شارع حكما 1000 طارئه

122764 خديجه رشاد عوض العظامات الاسكان المفرق 1000 طارئه

119367 سهى حسين محمود المصاروه الاسكان سحاب 1000 طارئه

112304 احمد مخلد سالم النجادا الاسكان مادبا 1000 طارئه

131850 شوكت موسى سلمان الهباهبه الاسكان الشوبك 1000 طارئه

141470 سناء خالد سالم الملاحيم الاسكان الشوبك 500 طارئه

3195967 طارق احمد علي محمد الرواشده الاسكان الشوبك 500 طارئه

101275 امال فتحي صادق دبك الاسكان الحصن 1000 طارئه

3199979 ابتسام موسى خليل الخليفات الاسكان وادي موسى 500 طارئه

3197879 مها عوده محارب زيدان ابوسمهدانه الاسكان القصر 500 طارئه

99982 خلدون حسن سعيد الكرمي الاسكان اربد 1000 طارئه

70454 علي حسين علي عزايزه الاسكان اربد/شارع حكما 1000 طارئه

83354 نوال زعل علي عقله الاسكان الزرقاء الجديده 1000 طارئه

107764 عروبه كمال طالب المدادحه الاسكان الكرك 500 طارئه

94912 ناديه لطفي حسن عربيات الاسكان السلط 1000 طارئه

108343 محمود خليف عبدالرحمن الطراونه الاسكان مؤته 500 طارئه

152466 عوده محمد سليمان ابو غره الاسلامي الكرك 1000 طارئه

94205 احمد محمود محمد العساوده الاسلامي حي نزال 1000 طارئه

121045 ايمن احمد خدام مشاقبه الاسلامي الزرقاء/الهاشميه 1000 طارئه

121037 منصور عبد الله منصور بني صخر الاسلامي الضليل 1000 طارئه

83000 يوسف مسمح سليمان البلوي الاسلامي الضليل 1000 طارئه

71800 جميله حسين مسلم ابو سليم الاسلامي صويلح 1000 طارئه

101939 ايمان جميل صالح مهداوي الاسلامي البقعه 1000 طارئه

72676 اسماء محمود محمد الحسنات الاسلامي البقعه 1000 طارئه

113633 فداء محمود غيسى ابو خلف الاسلامي الوحدات 1000 طارئه

128222 محمود خليفه احمد بني عواد الاسلامي العقبه 1000 طارئه

3201369 احمد محمد خليل ابوعيشه الاسلامي العقبه 500 طارئه

130566 فردوس علي حسن خريسات الاسلامي العقبه 1000 طارئه

85613 عمر حلمي عبدالله شاهين الاسلامي السلط 1000 طارئه

112557 منى علي احمد ابوعاليه الاسلامي جبل التاج 1000 طارئه

65598 نجاح عبدالرحيم سليمان النماس الاسلامي اربد 1000 طارئه

99655 سعيد عبدالكريم رشراش خميس الاسلامي اربد 1000 طارئه

68923 سالم محمد علي سالم العطار الاسلامي اربد 1000 طارئه

67309 محمد سليمان خلف هزايمه الاسلامي اربد 1000 طارئه

66103 بديعه حمدان علي العطيوى الاسلامي اربد 1000 طارئه

68526 عدنان احمد محمد توبات الاسلامي اربد 1000 طارئه

97458 فدى امين موسى النعيم الاسلامي اربد 1000 طارئه

104094 عمران محمد طاهر محمود الجيزاوي الاسلامي جرش 1000 طارئه

76119 اسماعيل حسن مصطفى النقرش الاسلامي اربد 1000 طارئه

102145 بسمه عقله سعيد الزريقات الاسلامي جرش 1000 طارئه

103544 لينا حسن احمد عضيبات الاسلامي جرش 1000 طارئه

102148 نجاه سليم محمود محاسيس الاسلامي جرش 1000 طارئه

161763 فارس رضا علي حراحشه الاسلامي جرش 1000 طارئه

102077 محمد علي سالم دخل الله الاسلامي جرش 1000 طارئه

127120 هاله فرج سليمان العمامره الاسلامي معان 1000 طارئه

123415 شاديه نعيم يعقوب حداد الاسلامي ديرعلا 1000 طارئه

100608 هدى عبدالله علي طلافحه الاسلامي اربد 1000 طارئه

100022 نزار محسن فرحان العيسى الاسلامي اربد 1000 طارئه

85415 عطاالله عقله سليمان الجهني الاسلامي سحاب 500 طارئه

119288 منيره صالح علي النصار الاسلامي سحاب 1000 طارئه

108832 علي عبدالرحيم احمد طوالبه الاسلامي عجلون 1000 طارئه

109517 سعاد يوسف حامد ايوب الاسلامي كفرنجه 1000 طارئه

111005 ابراهيم محمد احمد عنانزه الاسلامي كفرنجه 1000 طارئه

110289 ميسون نواف نايف وحشه الاسلامي عجلون 1000 طارئه

126592 امينه احمد زيدان الزيدانيين الاسلامي الطفيله 1000 طارئه

89427 عروبه سلمان علي غنيم الاسلامي الطفيله 1000 طارئه

101632 صالحه عبد الله ساري عبادي الاسلامي اربد 1000 طارئه

76373 عياده عوض محمد عوض عبدالرزاق الاسلامي الرمثا 1000 طارئه

73293 حسن محمد حسن محمد رباع الاسلامي الرمثا 1000 طارئه

104574 علا محمود علي غرايبه الاسلامي الرمثا 1000 طارئه

77308 حسن سليمان صالح الزعبي الاسلامي اربد 1000 طارئه

101611 منال خالد ابراهيم الصمادي الاسلامي الرمثا 1000 طارئه

98892 محمد احمد مفلح السلمان الاسلامي الرمثا 1000 طارئه

104851 باسل سليمان محمد الفقيات الاسلامي دير ابي سعيد 1000 طارئه

106081 ايمان يوسف عبدالرحمن عمايره الاسلامي الكوره 1000 طارئه

109650 فضى محمد مطر اعيده الاسلامي الكوره 1000 طارئه

109764 علي مصطفى محمد بني عامر الاسلامي الكوره 1000 طارئه

113688 خالد محمد رزق رزق الاسلامي حي الامير حسن 1000 طارئه

112900 مهدي محمد علي ابوصبيح الاسلامي طارق 1000 طارئه

113722 محمد لطفي علي حمدان الاسلامي الهاشمي الشمالي 1000 طارئه

3199001 سميره محمد محمود صافي الاسلامي الهاشمي الشمالي 500 طارئه

102899 سميره محمد احمد الخالدي الاسلامي المفرق 1000 طارئه

97494 ختام ضيف الله خلف البكار الاسلامي المفرق 1000 طارئه

170131 مراد عبدالله عطاالله الحمادين الاسلامي البتراء 1000 طارئه

128725 ايمان احمد حمدان قباعه الاسلامي معان 1000 طارئه

97855 منتهى جرير سلامه ابوزتونه الاسلامي الكرك 1000 طارئه

73726 كوثر رضوان صالح ابوحماد الاسلامي اربد 1000 طارئه

89907 عامر علي عبدالرحمن الزواهره الاسلامي الجبيهه 1000 طارئه

80942 حسن موسى باير الشياب الاسلامي حي معصوم/الزرقاء 1000 طارئه

82012 هدى احمد فهد فلاح الاسلامي الزرقاء 1000 طارئه

113461 عريب عبدالمعطي محمود صبح الاسلامي الزرقاء الجديده 1000 طارئه

79702 عرفات محمود عبدالسلام ابو الهيجاء الاسلامي الزرقاء 1000 طارئه

114601 اميره حسين سليمان البشتاوي الاسلامي الزرقاء/وادي الحجر 1000 طارئه

107778 ديمه صالح عطا الله الضمور الاسلامي الكرك 1000 طارئه

109027 بسام محمود عبد الله العضايله الاسلامي مؤته 1000 طارئه

109499 ختام سالم محمد الجعافره الاسلامي الكرك 1000 طارئه

110021 سلام عبد الله محمد العلاوي الاسلامي الكرك 1000 طارئه

116198 اسيه موسى محمد السلحوت الاسلامي الجبل الشمالي/الرصيفه 1000 طارئه

116429 امجد هاشم سلامه الفالوجي الاسلامي الزرقاء 1000 طارئه

103813 نسرين خالد حسين الوقفي الاسلامي اربد 1000 طارئه

117953 احمد فواز سليم الناطور الاسلامي الشونه الشماليه 1000 طارئه

91828 خالد رجا عوده النعيمات الاسلامي معان 1000 طارئه

92643 علي خلف علي العراقده الاسلامي معان 1000 طارئه

111824 حمزه محمد موسى الشديفات الاسلامي المفرق 1000 طارئه

111249 فاطمه كريم حسن عليمات الاسلامي المفرق 1000 طارئه

110226 عماد حمدان مريحيل الخوالده الاسلامي المفرق 1000 طارئه

112793 سعاد محمد سليمان المشاقبه الاسلامي الرصيفه 1000 طارئه

105892 منى احمد محمد محيسن الاسلامي جبل النزهه 1000 طارئه

125515 حمزه نواف نايف وحشه الاسلامي اربد/شارع ايدون 1000 طارئه

127372 رناد محمد يونس قرعان الاسلامي اربد 1000 طارئه

132080 منى محمد سالم ابوجارور الاسلامي اربد 1000 طارئه

125540 خالد محمد حسن جرادات الاسلامي اربد 1000 طارئه

109031 سمير عطا سلامه الكساسبه الاسلامي مؤته 1000 طارئه

113518 سمر عبد الله حماد الهوامله الاهلي الطفيله 1000 طارئه

111658 فريال سعود نهار السبيله الاهلي مادبا 1000 طارئه

108523 هيا سامي صالح القعايده الاهلي مادبا 1000 طارئه

105531 كفاح فايز سليمان اسماعيل الاهلي الرمثا 1000 طارئه

3199654 شهناز عبداللطيف فلاح المطيرين الاهلي مادبا 500 طارئه

127521 صالح احمد موسى الشلبي الاهلي معان 1000 طارئه

108603 مي رشدي عبدالرحمن عوده التجاري الوحدات 1000 طارئه

122436 ميساء صالح كليب النعيمات التجاري معدي 1000 طارئه

3201109 منال عزام مفلح الوديان التجاري اربد 500 طارئه

114592 هنادي جمال عبد الحافظ منصور الراجحي شارع عبدالله غوشسه 1000 طارئه

100574 خالد كساب طحيطح السرحان الراجحي الشميساني 1000 طارئه

94856 ازدهار احمد ناصر اسعد الراجحي الشميساني 1000 طارئه

92531 يوسف جبر محمد خاطر العربي العقبه 1000 طارئه

77550 رائد احمد محمد سلطان العربي اللويبده 1000 طارئه

113771 عامر محمد سالم السعايده العربي الطفيله 1000 طارئه

112883 امجد سعدات خليل سرور العربي الرصيفه 1000 طارئه

120962 اسماء احمد يوسف الشيحان العربي مادبا 1000 طارئه

73971 احمد حامد محمد عبيدات العربي اربد 1000 طارئه

3198876 هيفاء حسين احمد حماد العربي الزرقاء 500 طارئه

111357 بهاء الدين فخري عيسى عياط العربي اربد 1000 طارئه

110274 عليا عوض فالح السكر العربي الاسلامي الجاردنز 1000 طارئه

110835 غاده احمد عبدالله الصمادي العربي الاسلامي الجبيهه 1000 طارئه

121042 عوض يوسف عوض محمود العربي الاسلامي الزرقاء 1000 طارئه

127127 نسرين عادل محمود عبدالعزيز العربي الاسلامي العقبه 1000 طارئه

108928 رانيه فواز نايف مندحاوي العربي الاسلامي ماركا 1000 طارئه

3194363 امجد محمود خلف الشلول العربي الاسلامي اربد 500 طارئه

99240 خلدون عصام عبدالعزيز الرشيدات العربي الاسلامي اربد 1000 طارئه

100233 حليمه محمد رجا سعاده العربي الاسلامي اربد 1000 طارئه

113517 فاطمه علي متروك البداينه العربي الاسلامي الطفيله 1000 طارئه

122768 رقيه خالد العيط الكعبير العربي الاسلامي المفرق 1000 طارئه

123148 فيصل مرزوق رفاعي السرديه العربي الاسلامي المفرق 1000 طارئه

123974 عقيل علي شلاش الشرفات العربي الاسلامي المفرق 1000 طارئه

108239 عاليه حابس مفلح البريزات العربي الاسلامي مادبا 1000 طارئه

109446 محمد خلف عثمان ابوعمر العربي الاسلامي مادبا 1000 طارئه

108211 عبير خلف جمعه الرواحنه العربي الاسلامي مادبا 1000 طارئه

115319 حسن علي محمد وساس العربي الاسلامي جبل النزهه 1000 طارئه

100883 فراس محمود خالد طوالبه العربي الاسلامي اربد 1000 طارئه

81905 بسمه خلف حسين الخوالده العربي الاسلامي الزرقاء الجديده 1000 طارئه

79684 يوسف احمد محمد الواوى العربي الاسلامي الزرقاء 1000 طارئه

115408 طارق وليد محمد ابو غنام العربي الاسلامي طارق 1000 طارئه

117379 سميره محمد حسن اوشاحي العربي الاسلامي الرصيفه 1000 طارئه

111015 نايف محمد نجي المشاقبه العربي الاسلامي الزرقاء 1000 طارئه

128109 عادل محمد احمد خشان القاهره العبدلي 1000 طارئه

106517 محمد خير عطاالله محمد النعسان القاهره اربد 1000 طارئه

82227 عصام محمود احمد كرزون القاهره الزرقاء 1000 طارئه

101946 صفاء مصطفى شحاده عرار القاهره البقعه 1000 طارئه

114781 غسان وجيه شفيق الاقرع القاهره العبدلي 1000 طارئه

114794 محمود احمد عبدالنبي سلامه القاهره وادي صقره 500 طارئه

99162 سائد سامي طاهر ابوعيد القاهره العبدلي 1000 طارئه

3199115 ريما كامل محمد المومني القاهره القويسمه 500 طارئه

107592 ناصر لافي سليمان سرحان القاهره عمان 1000 طارئه

99486 نايف عوني نايف مصلح القاهره اربد 1000 طارئه

114478 طارق زيد ادغيم البركات القاهره الطفيله 1000 طارئه

112643 سوزان عبدالله متعب العيطان القاهره القويسمه 1000 طارئه

110184 سامي سالم محمد المشارفه القاهره عمان 1000 طارئه

122758 نور اربيع شاتي العيسى القاهره جامعه ال البيت 500 طارئه

108551 ماجده عبد الكريم محمد النجادا القاهره مادبا 1000 طارئه

3199011 هناء محمود عبدالرحيم الفناطسه القاهره عمان 500 طارئه

3198894 اسامه محمود عيسى ابوسالم القاهره عمان 500 طارئه

3199003 سميحه يوسف ابراهيم عبيد القاهره عمان 500 طارئه

116352 عاهد محمد خليل المبيضين القاهره مادبا 1000 طارئه

126482 ياسر عواد محمد الحيصه القاهره مادبا 1000 طارئه

100677 محمد يوسف عبدالرحمن ابوالرب القاهره الزرقاء 1000 طارئه

117738 باسم محمد محمود علي القاهره عمان 1000 طارئه

115279 عبدالله جميل عبدالله محمود القاهره العبدلي 1000 طارئه

108338 جعفر محمد احمد الطراونه القاهره مؤته 1000 طارئه

3204369 ايوب ابراهيم حمد الشعار المؤسسه الثنيه/الكرك 500 طارئه

126634 هيام حمدان حمد الجماعين المؤسسه الشميساني 1000 طارئه

108508 سناء طاهر محمود الدراوشه دبي بيادروادي السير 1000 طارئه