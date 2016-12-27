الحرة نيوز –
أقر مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم في اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، صرف دفعة جديدة من التعويضات وسلف السكن والسلف الطارئة لـ499 مستفيداً من المعلمين والمعلمات والفئات الأخرى بمبلغ إجمالي قدره مليون و201 الف و430 دينارا وذلك عن شهر كانون الثاني 2016.
ودعت الوزارة المستفيدين من هذه السلف والتعويضات لمراجعة البنوك المحولة رواتبهم إليها لاستلام مستحقاتهم وذلك اعتباراً من يوم غد الأربعاء، فيما نشرت أسماء المستفيدين على موقعها الالكتروني www.moe.gov.jo .
يذكر أن وزارة التربية والتعليم قامت منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية كانون الثاني 2016 بصرف 44 مليونا و988 الفا و26 ديناراً لمختلف الفئات من التعويضات وسلف (سكن وتعليم) والسلف الطارئة، استفاد منها 8933 مستفيداً.
123989 طلال موسى سليمان الزيادنه الاتحاد المفرق 1000 طارئه
111621 ميساء حسين محمود عبدالله الاردن المفرق 1000 طارئه
109485 سناء ابراهيم عبد الزعبي الاردن خلدا 1000 طارئه
113226 يزيد محمد امين احمد الدويري الاردن عمان 1000 طارئه
123973 باسم مرشد عسكر العظامات الاردن المفرق 1000 طارئه
123982 صقر حمدان انفيل المساعيد الاردن المفرق 1000 طارئه
106238 فاطمه محمد محمود المومني الاردن عجلون 1000 طارئه
110305 ريم سلامه ايوب الحداد الاردن عجلون 1000 طارئه
110181 فراس عباس سعيد الصمادي الاردن عجلون 1000 طارئه
106342 محمد سعيد احمد صالح الفوارس الاردن دير ابي سعيد 1000 طارئه
109733 ابراهيم محمود عبدالله بني دومي الاردن الكوره 1000 طارئه
3196337 بثينا صالح عبدالكريم الدباس الاردن السلط 500 طارئه
116588 حامد صالح حامد زيد الكيلاني الاردن الزرقاء 1000 طارئه
49662 مها حسين محمود الصمادي الاردن اربد 1000 طارئه
117591 ناريمان قطيش هزاع المروج الاردن الشونه الشماليه 500 طارئه
3199679 نائل حسين غالب الظاهر الاردن الشونه الشماليه 500 طارئه
135214 مريم سالم دعسان الجازي الاردن معان 500 طارئه
111645 فكتوريا عوده سالم الرميلات الاردن المفرق 1000 طارئه
3201148 حنان ابراهيم احمد بشتاوي الاردن اربد/البخاريه 500 طارئه
109907 عاهده مفلح يوسف البواليز الاردن معان 1000 طارئه
95236 فاطمه سعيد محمد اسحق الاسكان بيادروادي السير 500 طارئه
93141 محمد يوسف علي شعبان الاسكان جبل الحسين 1000 طارئه
74416 عبد الخالق احمد سالم ابو سيف الاسكان البقعه 1000 طارئه
84070 جميله عبدالغفار عبدالمنعم الحجاجره الاسكان الشونه الجنوبيه 1000 طارئه
109195 سهى محمد عمر عبد الحافظ المصري الاسكان المجمع التجاري/عمان 500 طارئه
110353 غدير زهير بدوي شاهين الاسكان الرابيه 1000 طارئه
111066 وصال فخري محمد علان الاسكان حي الامير حسن 1000 طارئه
76998 رمزي محمد رمضان الاعوج الاسكان عمان/المدينه 1000 طارئه
99475 طارق محمد محمود الراعي الاسكان اربد/شارع حكما 1000 طارئه
122764 خديجه رشاد عوض العظامات الاسكان المفرق 1000 طارئه
119367 سهى حسين محمود المصاروه الاسكان سحاب 1000 طارئه
112304 احمد مخلد سالم النجادا الاسكان مادبا 1000 طارئه
131850 شوكت موسى سلمان الهباهبه الاسكان الشوبك 1000 طارئه
141470 سناء خالد سالم الملاحيم الاسكان الشوبك 500 طارئه
3195967 طارق احمد علي محمد الرواشده الاسكان الشوبك 500 طارئه
101275 امال فتحي صادق دبك الاسكان الحصن 1000 طارئه
3199979 ابتسام موسى خليل الخليفات الاسكان وادي موسى 500 طارئه
3197879 مها عوده محارب زيدان ابوسمهدانه الاسكان القصر 500 طارئه
99982 خلدون حسن سعيد الكرمي الاسكان اربد 1000 طارئه
70454 علي حسين علي عزايزه الاسكان اربد/شارع حكما 1000 طارئه
83354 نوال زعل علي عقله الاسكان الزرقاء الجديده 1000 طارئه
107764 عروبه كمال طالب المدادحه الاسكان الكرك 500 طارئه
94912 ناديه لطفي حسن عربيات الاسكان السلط 1000 طارئه
108343 محمود خليف عبدالرحمن الطراونه الاسكان مؤته 500 طارئه
152466 عوده محمد سليمان ابو غره الاسلامي الكرك 1000 طارئه
94205 احمد محمود محمد العساوده الاسلامي حي نزال 1000 طارئه
121045 ايمن احمد خدام مشاقبه الاسلامي الزرقاء/الهاشميه 1000 طارئه
121037 منصور عبد الله منصور بني صخر الاسلامي الضليل 1000 طارئه
83000 يوسف مسمح سليمان البلوي الاسلامي الضليل 1000 طارئه
71800 جميله حسين مسلم ابو سليم الاسلامي صويلح 1000 طارئه
101939 ايمان جميل صالح مهداوي الاسلامي البقعه 1000 طارئه
72676 اسماء محمود محمد الحسنات الاسلامي البقعه 1000 طارئه
113633 فداء محمود غيسى ابو خلف الاسلامي الوحدات 1000 طارئه
128222 محمود خليفه احمد بني عواد الاسلامي العقبه 1000 طارئه
3201369 احمد محمد خليل ابوعيشه الاسلامي العقبه 500 طارئه
130566 فردوس علي حسن خريسات الاسلامي العقبه 1000 طارئه
85613 عمر حلمي عبدالله شاهين الاسلامي السلط 1000 طارئه
112557 منى علي احمد ابوعاليه الاسلامي جبل التاج 1000 طارئه
65598 نجاح عبدالرحيم سليمان النماس الاسلامي اربد 1000 طارئه
99655 سعيد عبدالكريم رشراش خميس الاسلامي اربد 1000 طارئه
68923 سالم محمد علي سالم العطار الاسلامي اربد 1000 طارئه
67309 محمد سليمان خلف هزايمه الاسلامي اربد 1000 طارئه
66103 بديعه حمدان علي العطيوى الاسلامي اربد 1000 طارئه
68526 عدنان احمد محمد توبات الاسلامي اربد 1000 طارئه
97458 فدى امين موسى النعيم الاسلامي اربد 1000 طارئه
104094 عمران محمد طاهر محمود الجيزاوي الاسلامي جرش 1000 طارئه
76119 اسماعيل حسن مصطفى النقرش الاسلامي اربد 1000 طارئه
102145 بسمه عقله سعيد الزريقات الاسلامي جرش 1000 طارئه
103544 لينا حسن احمد عضيبات الاسلامي جرش 1000 طارئه
102148 نجاه سليم محمود محاسيس الاسلامي جرش 1000 طارئه
161763 فارس رضا علي حراحشه الاسلامي جرش 1000 طارئه
102077 محمد علي سالم دخل الله الاسلامي جرش 1000 طارئه
127120 هاله فرج سليمان العمامره الاسلامي معان 1000 طارئه
123415 شاديه نعيم يعقوب حداد الاسلامي ديرعلا 1000 طارئه
100608 هدى عبدالله علي طلافحه الاسلامي اربد 1000 طارئه
100022 نزار محسن فرحان العيسى الاسلامي اربد 1000 طارئه
85415 عطاالله عقله سليمان الجهني الاسلامي سحاب 500 طارئه
119288 منيره صالح علي النصار الاسلامي سحاب 1000 طارئه
108832 علي عبدالرحيم احمد طوالبه الاسلامي عجلون 1000 طارئه
109517 سعاد يوسف حامد ايوب الاسلامي كفرنجه 1000 طارئه
111005 ابراهيم محمد احمد عنانزه الاسلامي كفرنجه 1000 طارئه
110289 ميسون نواف نايف وحشه الاسلامي عجلون 1000 طارئه
126592 امينه احمد زيدان الزيدانيين الاسلامي الطفيله 1000 طارئه
89427 عروبه سلمان علي غنيم الاسلامي الطفيله 1000 طارئه
101632 صالحه عبد الله ساري عبادي الاسلامي اربد 1000 طارئه
76373 عياده عوض محمد عوض عبدالرزاق الاسلامي الرمثا 1000 طارئه
73293 حسن محمد حسن محمد رباع الاسلامي الرمثا 1000 طارئه
104574 علا محمود علي غرايبه الاسلامي الرمثا 1000 طارئه
77308 حسن سليمان صالح الزعبي الاسلامي اربد 1000 طارئه
101611 منال خالد ابراهيم الصمادي الاسلامي الرمثا 1000 طارئه
98892 محمد احمد مفلح السلمان الاسلامي الرمثا 1000 طارئه
104851 باسل سليمان محمد الفقيات الاسلامي دير ابي سعيد 1000 طارئه
106081 ايمان يوسف عبدالرحمن عمايره الاسلامي الكوره 1000 طارئه
109650 فضى محمد مطر اعيده الاسلامي الكوره 1000 طارئه
109764 علي مصطفى محمد بني عامر الاسلامي الكوره 1000 طارئه
113688 خالد محمد رزق رزق الاسلامي حي الامير حسن 1000 طارئه
112900 مهدي محمد علي ابوصبيح الاسلامي طارق 1000 طارئه
113722 محمد لطفي علي حمدان الاسلامي الهاشمي الشمالي 1000 طارئه
3199001 سميره محمد محمود صافي الاسلامي الهاشمي الشمالي 500 طارئه
102899 سميره محمد احمد الخالدي الاسلامي المفرق 1000 طارئه
97494 ختام ضيف الله خلف البكار الاسلامي المفرق 1000 طارئه
170131 مراد عبدالله عطاالله الحمادين الاسلامي البتراء 1000 طارئه
128725 ايمان احمد حمدان قباعه الاسلامي معان 1000 طارئه
97855 منتهى جرير سلامه ابوزتونه الاسلامي الكرك 1000 طارئه
73726 كوثر رضوان صالح ابوحماد الاسلامي اربد 1000 طارئه
89907 عامر علي عبدالرحمن الزواهره الاسلامي الجبيهه 1000 طارئه
80942 حسن موسى باير الشياب الاسلامي حي معصوم/الزرقاء 1000 طارئه
82012 هدى احمد فهد فلاح الاسلامي الزرقاء 1000 طارئه
113461 عريب عبدالمعطي محمود صبح الاسلامي الزرقاء الجديده 1000 طارئه
79702 عرفات محمود عبدالسلام ابو الهيجاء الاسلامي الزرقاء 1000 طارئه
114601 اميره حسين سليمان البشتاوي الاسلامي الزرقاء/وادي الحجر 1000 طارئه
107778 ديمه صالح عطا الله الضمور الاسلامي الكرك 1000 طارئه
109027 بسام محمود عبد الله العضايله الاسلامي مؤته 1000 طارئه
109499 ختام سالم محمد الجعافره الاسلامي الكرك 1000 طارئه
110021 سلام عبد الله محمد العلاوي الاسلامي الكرك 1000 طارئه
116198 اسيه موسى محمد السلحوت الاسلامي الجبل الشمالي/الرصيفه 1000 طارئه
116429 امجد هاشم سلامه الفالوجي الاسلامي الزرقاء 1000 طارئه
103813 نسرين خالد حسين الوقفي الاسلامي اربد 1000 طارئه
117953 احمد فواز سليم الناطور الاسلامي الشونه الشماليه 1000 طارئه
91828 خالد رجا عوده النعيمات الاسلامي معان 1000 طارئه
92643 علي خلف علي العراقده الاسلامي معان 1000 طارئه
111824 حمزه محمد موسى الشديفات الاسلامي المفرق 1000 طارئه
111249 فاطمه كريم حسن عليمات الاسلامي المفرق 1000 طارئه
110226 عماد حمدان مريحيل الخوالده الاسلامي المفرق 1000 طارئه
112793 سعاد محمد سليمان المشاقبه الاسلامي الرصيفه 1000 طارئه
105892 منى احمد محمد محيسن الاسلامي جبل النزهه 1000 طارئه
125515 حمزه نواف نايف وحشه الاسلامي اربد/شارع ايدون 1000 طارئه
127372 رناد محمد يونس قرعان الاسلامي اربد 1000 طارئه
132080 منى محمد سالم ابوجارور الاسلامي اربد 1000 طارئه
125540 خالد محمد حسن جرادات الاسلامي اربد 1000 طارئه
109031 سمير عطا سلامه الكساسبه الاسلامي مؤته 1000 طارئه
113518 سمر عبد الله حماد الهوامله الاهلي الطفيله 1000 طارئه
111658 فريال سعود نهار السبيله الاهلي مادبا 1000 طارئه
108523 هيا سامي صالح القعايده الاهلي مادبا 1000 طارئه
105531 كفاح فايز سليمان اسماعيل الاهلي الرمثا 1000 طارئه
3199654 شهناز عبداللطيف فلاح المطيرين الاهلي مادبا 500 طارئه
127521 صالح احمد موسى الشلبي الاهلي معان 1000 طارئه
108603 مي رشدي عبدالرحمن عوده التجاري الوحدات 1000 طارئه
122436 ميساء صالح كليب النعيمات التجاري معدي 1000 طارئه
3201109 منال عزام مفلح الوديان التجاري اربد 500 طارئه
114592 هنادي جمال عبد الحافظ منصور الراجحي شارع عبدالله غوشسه 1000 طارئه
100574 خالد كساب طحيطح السرحان الراجحي الشميساني 1000 طارئه
94856 ازدهار احمد ناصر اسعد الراجحي الشميساني 1000 طارئه
92531 يوسف جبر محمد خاطر العربي العقبه 1000 طارئه
77550 رائد احمد محمد سلطان العربي اللويبده 1000 طارئه
113771 عامر محمد سالم السعايده العربي الطفيله 1000 طارئه
112883 امجد سعدات خليل سرور العربي الرصيفه 1000 طارئه
120962 اسماء احمد يوسف الشيحان العربي مادبا 1000 طارئه
73971 احمد حامد محمد عبيدات العربي اربد 1000 طارئه
3198876 هيفاء حسين احمد حماد العربي الزرقاء 500 طارئه
111357 بهاء الدين فخري عيسى عياط العربي اربد 1000 طارئه
110274 عليا عوض فالح السكر العربي الاسلامي الجاردنز 1000 طارئه
110835 غاده احمد عبدالله الصمادي العربي الاسلامي الجبيهه 1000 طارئه
121042 عوض يوسف عوض محمود العربي الاسلامي الزرقاء 1000 طارئه
127127 نسرين عادل محمود عبدالعزيز العربي الاسلامي العقبه 1000 طارئه
108928 رانيه فواز نايف مندحاوي العربي الاسلامي ماركا 1000 طارئه
3194363 امجد محمود خلف الشلول العربي الاسلامي اربد 500 طارئه
99240 خلدون عصام عبدالعزيز الرشيدات العربي الاسلامي اربد 1000 طارئه
100233 حليمه محمد رجا سعاده العربي الاسلامي اربد 1000 طارئه
113517 فاطمه علي متروك البداينه العربي الاسلامي الطفيله 1000 طارئه
122768 رقيه خالد العيط الكعبير العربي الاسلامي المفرق 1000 طارئه
123148 فيصل مرزوق رفاعي السرديه العربي الاسلامي المفرق 1000 طارئه
123974 عقيل علي شلاش الشرفات العربي الاسلامي المفرق 1000 طارئه
108239 عاليه حابس مفلح البريزات العربي الاسلامي مادبا 1000 طارئه
109446 محمد خلف عثمان ابوعمر العربي الاسلامي مادبا 1000 طارئه
108211 عبير خلف جمعه الرواحنه العربي الاسلامي مادبا 1000 طارئه
115319 حسن علي محمد وساس العربي الاسلامي جبل النزهه 1000 طارئه
100883 فراس محمود خالد طوالبه العربي الاسلامي اربد 1000 طارئه
81905 بسمه خلف حسين الخوالده العربي الاسلامي الزرقاء الجديده 1000 طارئه
79684 يوسف احمد محمد الواوى العربي الاسلامي الزرقاء 1000 طارئه
115408 طارق وليد محمد ابو غنام العربي الاسلامي طارق 1000 طارئه
117379 سميره محمد حسن اوشاحي العربي الاسلامي الرصيفه 1000 طارئه
111015 نايف محمد نجي المشاقبه العربي الاسلامي الزرقاء 1000 طارئه
128109 عادل محمد احمد خشان القاهره العبدلي 1000 طارئه
106517 محمد خير عطاالله محمد النعسان القاهره اربد 1000 طارئه
82227 عصام محمود احمد كرزون القاهره الزرقاء 1000 طارئه
101946 صفاء مصطفى شحاده عرار القاهره البقعه 1000 طارئه
114781 غسان وجيه شفيق الاقرع القاهره العبدلي 1000 طارئه
114794 محمود احمد عبدالنبي سلامه القاهره وادي صقره 500 طارئه
99162 سائد سامي طاهر ابوعيد القاهره العبدلي 1000 طارئه
3199115 ريما كامل محمد المومني القاهره القويسمه 500 طارئه
107592 ناصر لافي سليمان سرحان القاهره عمان 1000 طارئه
99486 نايف عوني نايف مصلح القاهره اربد 1000 طارئه
114478 طارق زيد ادغيم البركات القاهره الطفيله 1000 طارئه
112643 سوزان عبدالله متعب العيطان القاهره القويسمه 1000 طارئه
110184 سامي سالم محمد المشارفه القاهره عمان 1000 طارئه
122758 نور اربيع شاتي العيسى القاهره جامعه ال البيت 500 طارئه
108551 ماجده عبد الكريم محمد النجادا القاهره مادبا 1000 طارئه
3199011 هناء محمود عبدالرحيم الفناطسه القاهره عمان 500 طارئه
3198894 اسامه محمود عيسى ابوسالم القاهره عمان 500 طارئه
3199003 سميحه يوسف ابراهيم عبيد القاهره عمان 500 طارئه
116352 عاهد محمد خليل المبيضين القاهره مادبا 1000 طارئه
126482 ياسر عواد محمد الحيصه القاهره مادبا 1000 طارئه
100677 محمد يوسف عبدالرحمن ابوالرب القاهره الزرقاء 1000 طارئه
117738 باسم محمد محمود علي القاهره عمان 1000 طارئه
115279 عبدالله جميل عبدالله محمود القاهره العبدلي 1000 طارئه
108338 جعفر محمد احمد الطراونه القاهره مؤته 1000 طارئه
3204369 ايوب ابراهيم حمد الشعار المؤسسه الثنيه/الكرك 500 طارئه
126634 هيام حمدان حمد الجماعين المؤسسه الشميساني 1000 طارئه
108508 سناء طاهر محمود الدراوشه دبي بيادروادي السير 1000 طارئه