الحرة نيوز –

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية أن أئمة المساجد وخطبائها على درجة كبيرة من الوعي والالتزام، وأن الغالبية العظمى منهم ملتزمون بما يصدر عنها من تعليمات وبخاصة فيما يتعلق بخطبة الجمعة.

وقالت إن “خطاب المنبر ليوم الجمعة في المساجد يتسم بالوسطية والاعتدال وتقديم المصالح الوطنية وبيان الصورة النقية الصافية للدين الحنيف”.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين، حول ما تم تداوله عن فتح تحقيق موسع مع 50 اماماً من أئمة المساجد لعدم قيامهم أداء صلاة الغائب على أرواح شهداء عمليتي الكرك الإرهابيتين الأسبوع الماضي، أن الوزارة و”نظرا لأهمية هذا الحدث الذي يمس أمن الوطن وحياة المواطن قد قامت برصد المساجد وتعاملت بجدية كاملة مع الملاحظات الواردة من بعض الإخوة المواطنين بخصوص المساجد التي لم يتم أداء صلاة الغائب فيها”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “سوف يتم التعامل بموجب نتائج التحقيق وفق قانون الوعظ والإرشاد ونظام الخدمة المدنية، كما سيتم الإعلان عن الإجراءات المتخذة حال الانتهاء من هذا الموضوع”.