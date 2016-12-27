الحرة نيوز –

طالبت مطاعم وكوفي شوبات سياحية الحكومة بتنظيم قطاع الاراجيل وعدم اللجوء الى الإغلاقات التعسفية لها. واوضح المشاركون خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء لأصحاب المطاعم والكوفي شوبات السياحية بحضور رئيس لجنة السياحة والاثار النيابية النائب أندريه حواري العزوني وعضو اللجنة النائب قصي الدميسي ان عدد المنشآت السياحية المهددة بالإغلاق جراء قرار الحكومة الأخير والقاضي بإغلاق جميع المنشآت السياحية التي تقدم خدمة الأرجيلة وغير المدرج على ترخيصها بند خدمة تقديم الأرجيلة بلغ نحو 300 مطعم وكوفي شوب سياحية.

واكدوا اهمية احترام قانون الصحة العامة والقاضي بعدم التدخين بالأماكن العامة غير ان هناك الكثير من المنشآت تعتمد على تقديم الارجيلة في منشآتها، لافتين الى ان جميع المطاعم ملتزمة بالشروط التي وضعتها الحكومة للمنشآت السياحية لتقديم الأرجيلة لحين صدور نظام ينظم عمل قطاع الاراجيل في المملكة.

واكد نائب رئيس جمعية المطاعم السياحية شكري السلفيتي احترام قانون عدم التدخين في الأماكن العامة لكنه قال ان قيام الامانة بإغلاق منشآت سياحية تقدم خدمة الأرجيلة قرار تعسفي لا ينظر الى أهميته على الاقتصاد الوطني، مبينا ان عدد المنشآت التي تقدم الارجيلة في المنشآت السياحية والتي لا يوجد في رخص المهن لها خدمة تقديم الارجيلة وصلت لنحو 300 منشأة يعمل بها نحو 10 آلاف موظف.

واضاف السلفيتي ان قطاع المطاعم السياحية يعتبر اكبر مشغل للعمالة المحلية حيث بلغت نسبة التشغيل 41 بالمئة من مجموع القطاع السياحي اي نحو 50 الف شخص، حيث يعتبر القطاع الاسرع نموا وتطورا في السياحة مطالبا الحكومة بتنظيم قطاع الاراجيل في المطاعم السياحية والعمل سويا على معالجة هذا القرار المتعسف بحق اصحاب المنشات والعاملين بها .

ومن جهته أكد رئيس لجنة السياحة والاثار النيابية أندريه حواري العزوني ان هناك الكثير من الغلط في موضوع تقديم الاراجيل في المنشآت السياحية، اضافة الى مشكلة عدم تحديد وتمييز الأماكن العامة من الأماكن الخاصة التي تقدم خدمة الاراجيل.

كما اكد النائب العزوني خلال الاجتماع ان لجنة السياحة في مجلس النواب ستطلب من وزارة الصحة تحديد الأماكن العامة من الخاصة مبينا ان اللجنة ستعمل على إيجاد حل سريع لمشكلة الإغلاقات التي تتخذها الجهة التنفيذية وهي امانة عمان الكبرى بحق منشات سياحية أعطيت ترخيص وبموافقة الحكومة من خلال تعليمات واضحة وشروط متفق عليها .

واكدت مديرة جمعية المطاعم السياحية اليانا جعنيني اهمية تنظيم قطاع الاراجيل في المنشآت السياحية والمطاعم من قبل الحكومة لاهمية هذا القطاع في دعم السياحة وتشغيل العمالة المحلية.

وقالت انه وفي هذا العام قامت الجمعية بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار بإعداد مسودة نظام مقترح مرفق به تعليمات خاص بتقديم الاراجيل في المنشآت السياحية وتم رفعه الى ديوان التشريع، غير ان النظام رد من قبل ديوان الراي والتشريع باعتبار ان تقديم الارجيلة في المنشآت السياحية لا يعتبر من ضمن المهن السياحية المنصوص عليها في قانون السياحة، مشيرة الى ان امانة عمان نفذت مؤخرا حملات تفتيشية ومخالفة جميع المطاعم والكوفي شوبات التي ليس على رخصتها خدمة تقديم الارجيلة، وامهالهم مدة لتصويب الاوضاع على ان يتم توقيع شيك بقيمة 50 الف دينار يتم تسجيله وصرفه من قبل الامانة عند المخالفة واعادة الارجيلة.

من جهته اكد عضو جمعية المطاعم السياحية عمر الطباع انه عقدت اجتماعات عدة بخصوص تنظيم تقديم الاراجيل في المطاعم السياحية وبمشاركة اطراف منها..وزارات الصحة والسياحة والاثار والمالية وامانة عمان الكبرى ونقابة المهندسين بهدف الوصول لقرار يرضي جميع الاطراف ودون التسبب بأي اضرار لأي طرف وخاصة المطاعم السياحية.

واوضح الطباع أن هناك نحو 300 مطعم وكوفي شوب سياحية غير مدرج على ترخيصه خدمة تقديم الارجيلة وان اغلاقها يعني ان نحو 10 الاف عامل اردني سيفقدون عملهم، اضافة الى الضرر الذي سيتركه هذا القرار على الاقتصاد المحلي والقطاع السياحي الذي يعاني بالاصل من ازمة.

وبين ان امانة عمان قامت بالعودة الى تفعيل نظام رسوم الملاهي لعام 2009 والذي على اساسه تتقاضى الامانه من المطاعم المصنفة تحت فئة مطعم سياحي والكوفي شوبات مبلغ (10) دنانير عن المتر المربع الواحد من المساحة الاجمالية، حيث اعتبرت ان “الارجيلة” مظهر من مظاهر اللهو وتقاضت عليه رسوم وصلت في المطعم الواحد الى الاف الدنانير.

وحضر اللقاء عدد كبير من اصحاب المطاعم السياحية وممثلي قطاع السياحة في الاردن .