الحرة نيوز –

تحاول النجمة سيرين عبد النور أن تجنّب إبنتها أضواء الشهرة وذلك من خلال عدم نشر صور واضحة لوجهها، وبذلك تؤمّن لها الخصوصيّة الّتي يجب أن يتمتّع بها الأطفال.



ولكن تاليا، إبنة سيرين، لم تعد طفلة صغيرة وهو الأمر الّذي اعترفت فيه والدتها من خلال نشر صورة جديدة تجمعهما سوياً عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، وعلّقت عليها “وكبرت بنتي”.

لم تظهر ملامح وجه تاليا بشكلٍ واضح في الصورة، وهو الأمر الّذي ينطبق على جميع صورها الّتي نُشرت سابقاً، لكنها لفتت روّاد مواقع التواصل الإجتماعي بإبتسامتها وشعرها المنسدل على وجهها.