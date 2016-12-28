الحرة نيوز –

أقدم شاب يدعى رونالد بارسونز على خطوة مميزة جداً فرّح بها قلب حبيبته في عيد الميلاد.

وفي التفاصيل، مادلين فيتزجيرالد، هي شابة أسترالية انتقلت للعيش منذ 4 سنوات في المملكة المتحدة. وقد أصيبت الشابة بصدمة وفرحة كبيرتين عندما رأت والدتها للمرة الأولى منذ سنتين في منزلها في مانشستر.

وبحسب الفيديو الذي التقطته بارسونز، ظهرت مادلين في البداية وهي تقرأ ما كتب لها هذا الأخير على بطاقة معايدة وقال لها إن الهدية التي ستتلقاها مميزة جداً وهي بحاجة كبيرة اليها.

بعد ذلك، قام بارسونز باقتياد حبيبته الى باب المنزل الأمامي، حيث كانت والدتها في انتظارها لمفاجأتها. عندها أصيبت مادلين بدهشة كبيرة، فوقعت أرضاً وبدأت تضحك وتبكي في آن واحد.