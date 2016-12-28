الحرة نيوز –

اليوم و خلال بث برنامج وسط البلد مع الدكتور هاني البدري على أثير راديو فن لاحظ فريق الإعداد من نافذة الاستديو قيام أحد الأشخاص بسكب مادة البنزين على نفسه محاولا الإنتحار و هرع طاقم العمل إلى المواطن في محاولة لثنيه عن الانتحار، و نجح في ذلك بعد محاولات عدة.

وقام فريق العمل بإحضار المواطن خالد يونس (٣٧) عاما إلى الاستديو بناءا على طلب الدكتور هاني البدري .

و شرح يونس معاناته المادية للدكتور البدري، و أنه يقطن مع أطفاله الأربعة عند نسيبه الذي سيقوم بطرده من المنزل. وانه وبسبب ظروفه الحياتية الصعبة، وعدم قدرته على تأمين حياة كريمة لأطفاله الستة، أقدم على الانتحار حرقا، بسكب البنزين على نفسه أمام مقر إذاعة ‘فن إف إم’، في منطقة وادي صقرة غربي العاصمة عمان.

وكان فريق عمل برنامج وسط البلد مع الاعلامي الدكتور هاني البدري في إذاعة راديو فن ‘مجموعة الكون’، لإيقاف المواطن ومنعه عن إحراق نفسه، بعد أن وعدوه ببذل أقصى ما لديهم لمساعدته. وعند استضافة يونس في برنامج وسط البلد مع الإعلامي د.هاني البدري، اجهش بالبكاء طويلا موضحا أن لديه مشاكل صحية تمنعه عن العمل، وأنه وأطفاله على وشك فقدان المأوى بعد أن هدد بالطرد من المنزل الذي يقيم فيه.

وقام برنامج وسط البلد بمساعدة المواطن بمواد عينية ضمن برنامج ‘حملة الشتاء’ الذي يقوم به البرنامج واذاعة فن اف ام به كجزء من مسؤوليتها تجاه المجتمع، وتعهد البرنامج بإيصال صوت المواطن للجهات المختصة لمساعدته وتم اتخاذ ترتيبات مع عدد من المحسنين لمساعدة يونس.

و تاليا فيديو لمقابلة العزازمة مع الدكتور هاني البدري