الحرة نيوز –

اغلق فرع المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الكرك مطعمين بالشمع الاحمر في منطقة الكرك الحرفية لوجود مخالفات تضر بالصحة العامة فيهما .

وبين رئيس الفرع المهندس سائد هلسه ان مراقبي الفرع وجدوا عند تفقدهم للمطعمين في اطار الجولات الميدانية التي يقومون بها للتاكد من التزام المنشات الغذائية العاملة في المحافظة بشروط الصحة والسلامه العامة اثارا لبراز فئران اضافة لعدم تقيد المطعمين بمقتضيات النظافة العامة داخلهما.

ولفت المهندس هلسه انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالة بحق صاحبيهما .