الحرة نيوز –

عبرت الى الاراضي الفلسطينية عن طريق جسر الملك حسين اليوم الأربعاء، اول شحنة خضار اردنية مباشرة الى السوق الفلسطينية بدون وساطة الجانب الاسرائيلي.

وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات عقب اشرافه على دخول الشحنة: ان الخضار والفواكه الاردنية ستدخل الى اراضي السلطة الفلسطينية مباشرة بعد ان تم التنسيق مع الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، مشيرا الى انها بداية جديدة لفتح اسواق جديدة للخضار والفواكه الاردنية .

واضاف لوكالة الانباء الاردنية “بترا” اليوم انه سيتم تصدير الاغنام والمواشي بالإضافة الى الخضار والفواكه مشيرا الى ان الوزارة بصدد التنسيق مع جميع المصدرين والمعنيين لازالة العوائق واستمرار تبادل الصادرات وفق الروزنامة الزراعية والتنسيق بين الجانبين دون تدخل الوسيط الاسرائيلي.

من جانبها عبرت المستشارة الاقتصادية في السفارة الفلسطينية الدكتورة مها الصايغ عن سعادتها بهذا الانجاز المتميز الذي سينعكس ايجابا على المواطن الفلسطيني.