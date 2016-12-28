الحرة نيوز –

قالت ادارة الاعلام الامني في مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات ما زالوا مستمرين في تنفيذ حملاتهم المكثفة لملاحقة وضبط كل من يقوم بترويج المواد المخدرة بين فئات المجتمع حيث تمكنوا ومنذ بداية هذا الاسبوع من ضبط عشرات القضايا لمروجي تلك المواد القاتلة وفي مختلف محافظات المملكة وضبط المتورطين بها وما بحوزتهم من مواد مخدرة .

واضافت ادارة الاعلام الامني ان ابرز تلك القضايا كانت مداهمة نفذت لمنزل احد المشبوهين بترويج المواد المخدرة في احدى مناطق شرق عمان حيث القي القبض عليه وعثر داخل منزله بعد تفتيشه على نصف كغم من مادة الكوكائين المخدر اضافة الى كفين من مادة الحشيش المخدر , كما وضبط في قضية اخرى في محافطة الزرقاء 228 كيس معباة بمادة الحشيش الصناعي وكمية من الحبوب المخدرة بعد مداهمة منزل احد مروجي المواد المخدرة والقبض عليه , كما وتم ضبط احد مروجي المواد المخدرة في محافظة مادبا وبحوزته 400 حبة مخدرة بعد ورود معلومات حول قيامه بترويج المواد المخدرة .

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وتابعت ادارة الاعلام الامني انه في محافظة اربد وبعد انهاء جمع معلومات حول احد الاشخاص المشبوهين في ارتكاب قضايا متعلقة بترويج المواد المخدرة والتأكد من ممارسته لتلك النشاطات الجرمية تمت مداهمة منزله والقي القبض عليه وعثر بحوزته 1 كغم من مادة الهيروين المخدر اضافة الى تمثال يعتقد انه اثري , كما ونفذت مداهمة لمنزل احد الاشخاص في محافظة الزرقاء يتم استخدامه لترويج وتعاطي المواد المخدرة وضبط بداخله عشرة اشخاص وبحوزتهم كمية من الحبوب المخدرة ونص كيلو غرام من بودرة الحشيش الصناعي .

وفي محافظة الكرك القي القبض على شخصين في الوسط التجاري داخل احدى المركبات في الشارع العام بعد ورود معلومات حول ترويجهم للمواد المخدرة وضبط بداخل المركبة 28 كيس تحوي على مادة الحشيش الصناعي اضافة الى مبالغ مالية متفرقة , كما والقي القبض في محافظة البلقاء على اربعة اشخاص في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بترويج المواد المخدرة وضبط بحوزتهم جمعيا كميات متفرقة من تلك المواد .

واكدت ادارة الاعلام الامني انه تم احالة كافة المقبوض عليهم في تلك القضايا لمدعي عام محكمة امن الدولة بعد انهاء التحقيقات معهم , مقدمة الشكر الجزيل لكافة الاخوة المواطنين ممن تعاونوا مع مرتبات ادارة مكافحة المخدرات واسهموا سواء من خلال ادلائهم بمعلومات حول مروجي المواد المخدرة او تعاونهم مع رجال الامن العام اثناء ادائهم لواجباتهم في القاء القبض على مثل تلك الفئة المجرمة ممن يعرضوا المجتمع وافراده للخطر .