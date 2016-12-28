الحرة نيوز –

قال بيان مشترك من مديرية الامن العام وقوات الدرك ان قوة امنية مشتركة من الاجهزة الامنية وبناء على معلومات استخباراتية توجهت عصر اليوم لاحدى المزارع الواقعة ضمن اختصاص لواء الشوبك لضبط احد المطلوبين (من جنسية عربية) والمطلوب لانتمائه لجماعات ارهابية حيث بادر فور مشاهدته للقوة باطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاههم وتم على الفور تطويق المنطقة من قبل قوات الدرك للسيطرة عليه والقاء القبض عليه .

واضاف البيان ان المشتبه به رفض الاستسلام واستمر باطلاق عيارات نارية باتجاه القوة حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك معه , وتمكنت القوة الامنية من اصابته وقتله وضبط بحوزته سلاح ناري اوتوماتيكي اضافة الى كمية من العتاد الحي .

وتابع البيان انه جرى ضبط شخص اخر يقطن معه داخل المزرعة كما وبوشرت اعمال التفتيش والتمشيط للمزرعة للبحث عن كل ما يخالف القانون .