الحرة نيوز –

تقدم المنتخب النسوي لكرة القدم، مركزين على لائحة تصنيف المنتخبات التي أصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” قبل ايام، حيث اصبح منتخبنا في المرتبة 52 عالميا برصيد 1423 نقطة، وهو نفس رصيده في التصنيف الماضي، والذي كان فيه منتخب “النشميات” يحتل المركز 54.

ورغم أن المنتخب لم يلعب مباريات خلال فترة تقييم التصنيف الحالي، لكن المنتخب استفاد من نتائج المنتخبات الاخرى وتراجعها على اللائحة.

وبقي المنتخب يتزعم تصنيف المنتخبات العربية، على الرغم من التراجع الكبير في مستواه الفني ونتائجه خلال الفترة الماضية، واحتل المنتخب المركز الحادي عشر آسيويا خلف منتخبات أستراليا، اليابان، كوريا الشمالية، الصين، كوريا الجنوبية، تايلاند، فيتنام، الصين تايبيه، أوزبكستان، وميانمار.

وجاءت منتخبات أستراليا واليابان وكوريا الشمالية، ضمن قائمة أفضل 10 منتخبات في التصنيف العالمي، واحتل منتخب أستراليا صدارة المنتخبات الآسيوية، بعدما احتل المرتبة السادسة عالميا، متقدما مرتبة واحدة عن التصنيف السابق، وذلك بعدما بلغ الدور ربع النهائي في دورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو، قبل أن يخسر بفارق ركلات الترجيح أمام البرازيل. وفي المقابل جاء منتخب اليابان بطل كأس العالم للسيدات 2011، ووصيف البطل عام 2015 في المرتبة السابعة، وأنهت كوريا الشمالية هذا العام في المرتبة العاشرة.

وحسب التصنيف الجديد جاءت أفضل 10 منتخبات في العالم على النحو التالي: الولايات المتحدة، المانيا، فرنسا، كندا، إنكلترا، أستراليا، اليابان، السويد، البرازيل، كوريا الشمالية.

المنتخب يواصل تدريباته

إلى ذلك، يواصل المنتخب تدريباته، للمشاركة في تصفيات كأس آسيا للسيدات بكرة القدم، التي ستقام في نيسان (أبريل) المقبل 2017، والمؤهلة لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في الأردن 2018، وسيخوض المنتخب النسوي التصفيات على الرغم من تأهله رسميا بصفته منتخب الدولة المنظمة، وفي حال تأهل المنتخب للنهائيات عن طريق التصفيات، سيمنح منتخبا

آخر في المجموعة بطاقة التأهل للنهائيات.

ويقود المدير الفني للمنتخب ماهر ابو هنطش، والجهاز الفني المساعد المكون من سوسن الحساسين ومدرب الحراس سمير رحال، الجرعات التدريبية التي تقام على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، وبمعدل 4 أيام في الأسبوع، وبمشاركة 28 لاعبة هن: ستيفاني النبر، زينة العدوان، سهر الحواري، شرين الشلبي، لونا المومني، آية المجالي، ياسمين خير،

أنفال الصوفي، هيا خليل، شروق الشاذلي، انشراح حياصات، عايدة الصوفي، لونا المصري، ميساء جبارة، شهيناز جبرين، مي سويلم، هبة فخر الدين، زين طوال، رند جودت، رزان الزاغة، عبير النهار، سجى ماضي، ميسم أبوخشبة، تيريزا العودات، مريانا حداد، عزيزة الحايك، ياسمين شابسوغ ولانا فراس.