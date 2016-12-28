الحرة نيوز –

حقق فريق شباب الأردن فوزا على نظيره الصريح 2-0، في مباراة جرت أمس على ستاد الحسن، في ختام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس الأردن – المناصير لكرة القدم، ليرفع شباب الأردن رصيده إلى 6 نقاط متساويا مع فرق الجزيرة والوحدات والحسين إربد ومعقدا حسابات هذه المجموعة، فيما بقي رصيد الصريح خاليا منها.

شباب الأردن 2 الصريح 0

اندفع فريق شباب الأردن منذ البداية وركز على ضغط منافسه في منتصف ملعبه وأعطى أجنحته دورا مهما في بناء الهجمات، التي توالت على مرمى حارس الصريح خالد العثامنة، الذي تصدى لفرصتي انفراد لموسى التعمري، قبل أن يتمكن انس حجي من وضع فريقه بالمقدمة عندما استقبل عرضية التعمري ووضعها على يسار الحارس د:18.

وواصل الشباب فرض هيمنته على منطقة المناورة بقيادة السرحان والرازم وحجي والنواطير وهددت مرمى العثامنة في أكثر من مشهد هجومي، وتعددت الكرات العرضية التي كان لها دفاع الصريح ومن خلفه الحارس بالمرصاد.

ومع مرور الوقت تحرر الصريح من القيود الدفاعية التي انشغل لاعبوه بها للحد من الخطورة الشبابية، وأخذ الشطناوي والدبابنة والحمدوني وعبيدات بالامتداد للمواقع الأمامية، لكن المرمى الشبابي لم يتهدد بشكل مباشر الا من تسديدة الشطناوي التي مرت بجوار القائم وتسديدة الروابدة التي ردها الحارس، فيما عدا ذلك بقيت السيطرة على أحداث اللقاء بيد لاعبي شباب الأردن، الذين واصلوا اندفاعهم الهجومي لينجح محمد عمر الشيشاني في تعزيز النتيجة من تسديدة رائعة استقرت في أعلى الزاوية على يمين العثامنة د:45.

لا تعديل

وعلى ذات المنوال جاءت احداث الشوط الثاني حيث فرض شباب الأردن حصارا رهيبا على مرمى الصريح وتلاعب الشيشاني والتعمري وحجي بدفاعات الفريق كيفما ارادوا، وتعددت الفرص على مرمى الحارس البديل احمد الصغير فمرت رأسية الشيشاني بجوار القائم وعاد الشيشاني وقدم فاصلا مثيرا من المراوغة تجاوز خلاله الدفاع والحارس لكنه تأخر بالتسديد فضاعت الفرصة.

وانكمش الصريح داخل ملعبه وافتقر للدقة والتركيز في هجماته التي كانت تأتي على استحياء، فلم تشكل محاولات عبيدات والدبابنة والروابدة والبديل بشار فتح الله خطورة واضحة على مرمى الشباب، الذي واصل افضليته واندفاعه وبحثه عن زيادة الغلة التهديفية لكن الاستعجال والتسرع في التمرير والتسديد فوت على الفريق أكثر من فرصة هدف محقق، فيما اخرج الحظ لسانه للشيشاني في العديد من المواقف ليستبدله المدرب بمهدي محمود، الذي سدد كرة ارتدت من قدم المدافع على حساب ركنية قبل أن يخرج لاعب الصريح الروابدة بالانذار الثاني، ليكمل فريقه الدقائق المتبقية بعشرة لاعبين، ورغم ذلك بقيت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية.

المباراة في سطور

النتيجة: شباب الأردن 2 الصريح 0

الاهداف: انس حجي د:18 ومحمد عمر د:45

الحكام: اشرف الخلايلة وعيسى عماوي وخالد ابو الخير.

العقوبات: طرد عبدالرؤوف الروابدة (الصريح)

الملعب: ستاد الحسن

مثل الصريح: خالد العثامنة (احمد الصغير)، محمود نزاع، حاتم الساري، محمود اسماعيل، عمر الرجوب، احمد الحمدوني، رضوان الشطناوي، فهد جاسر، عبدالرؤوف الروابدة، مروان عبيدات، احمد الملكاوي (بشار فتح الله).

مثل شباب الأردن: مالك شلبية، محمد الباشا، حسام ابو سعدة، مصطفى كمال، عبدالاله الحناحنة (رواد ابو خيزران)، محمد الرازم، موسى التعمري، هذال السرحان، انس حجي، رائد النواطير، محمد الشيشاني (مهدي محمد).