الحرة نيوز –

كشفت إحصائية صادرة عن مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة، عن تسجيل 101 إصابة جديدة بمرض نقص المناعة المكتسبة “الإيدز” خلال العام الحالي.

ووفق الإحصائية، فإن عدد الأردنيين المصابين بالمرض، بلغ 35 إصابة، و66 إصابة بين الوافدين، حيث تركزت الإصابات بين الفئات العمرية (20- 40) سنة، بنسبة 70 %.

وكشفت عن إصابة 469 شخصا بالحمى المالطية، تركز معظمها في العاصمة عمان والكرك والمفرق والعقبة.

وأظهرت إصابة 4116 شخصا بجدري الماء، فيما تركزت أغلب الإصابات في العاصمة تليها الزرقاء وإربد والبلقاء.

وبينت كذلك إصابة 469 حالة بالسحايا الفيروسية، سجل معظمها في العاصمة عمان ومحافظة إربد، فيما سجلت إصابة 5202 حالة بالعقر، وشخصت منها حالة واحدة بداء الكلب.

وأشارت إلى إصابة 160 حالة بالنكاف المعروف بـ”أبو دغيم”، معظمها في عمان، فيما بلغ عدد المصابين بالتهاب الكبد (أ) 297 إصابة، معظمها في محافظتي جرش وعمان.

كما بلغ عدد المصابين بالتهاب الكبد (ب) 20 إصابة، في حين سجلت إصابة 51 بالملاريا، و26 بالبلهارسيا، وتركز معظمهما بين الوافدين.

وسجلت 283 إصابة بمرض اللشمانيا، منها 96 بين الأردنيين و184 بين السوريين، و6 من جنسيات مختلفة.