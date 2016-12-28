الحرة نيوز –

نظمت الجمعية العربية لحماية الطبيعة، ضمن برنامج القافلة الخضراء، نشاطاً لتوزيع وزراعة 660 شجرة متنوعة من الحمضيات والقشطة والعنب في أراضي سبع مزارعين في منطقة الأغوار الشمالية، بدعم من العروسين فارس غندور ودينا شعبان، وجمعية التأهيل والرعاية الخيرية، بالتعاون مع نقابة عاملات وعمال الزراعة.

وشهد النشاط مشاركة 50 متطوعا ومتطوعة من مختلف الأعمار، الذين توجهوا لزراعة ثلاث مزارع مختلفة بالحمضيات، وتحديداً الليمون الشهري (مكسيكي)، الذي يمتاز بقدرته الإنتاجية العالية.

وأكد رئيس الجمعية ارامي برهوش، السعي الدائم إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم صغار المزارعين في كافة مناطق المملكة، لمساعدتهم على إيجاد مصدر دخل مستدام لهم ولعائلاتهم.