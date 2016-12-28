الحرة نيوز –

أطلقت المديرية العامة لقوات الدرك صباح امس، حملة للتبرع بالدم في مبنى المديرية، أقيمت بالتعاون والتنسيق مع جمعية المنتدى الأردني للثقافة الصحية ووزارة الصحة/ مديرية بنك الدم، ورعاها مديرها العام اللواء الركن حسين محمد الحواتمة.

وتأتي هذه الحملة في نطاق حملات تبرع بالدم، تنفذها قوات الدرك، تطبيقا لاستراتيجيتها القائمة على تقديم الخدمة الأمنية الشاملة، والتي تتعدى في مضامينها الأدوار التقليدية إلى الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية، وتعزيز العمل المشترك بين الدرك والمؤسسات الوطنية لخدمة المجتمع.

وشهدت الحملة إقبالا من منتسبي الدرك، الذين حضروا للتبرع بدمهم، لمساعدة المرضى والمحتاجين، في لفتة نبيلة تعكس حجم التكافل الإنساني بينهم وبين المجتمع المحلي.